行政執行署台南分署聯合拍賣會 拍出5筆土地入帳999萬餘元

今天是法務部行政執行署123聯合拍賣日，台南分署今天上午10時起在分署二樓拍賣室進行拍賣會，合計拍出土地5筆及公司出資額、股票等動產，總計拍賣價金達999萬9409元；分署提醒，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，請民眾密切注意分署的官網及FB。

台南分署指出，今日聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市玉井區住宅區用地，面積1003.62平方公尺，權利範圍全部，與其他2筆計畫道路（面積分別為1.79平方公尺、26.99平方公尺）合併拍賣。

分署表示，本次拍賣為第四次拍賣程序，合計拍賣最低拍賣價額是633萬元，保證金126萬6000元，經行政執行官開標後，2人投標，最後玉井區3筆土地由出價658萬8869元的投標人為最高價得標；加上其他土地及公司出資額、股票等動產，總計拍賣價金達999萬9409元。

分署說明，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康；相關的拍賣訊息，請民眾密切注意臺南分署的官網及FB。