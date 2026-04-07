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中央挹注5.9億元改善仁德交通 文賢路拓寬串聯臺1線路網

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南市仁德區文賢路拓寬工程模擬圖。國土署提供
台南市仁德區文賢路拓寬工程模擬圖。國土署提供

內政部持續強化台南交通建設，挹注近6億元推動仁德區「文賢路（保安路至依仁路）拓寬工程」，7日正式動土，預計2029年初完工。工程完成後，將打通仁德往來歸仁與台南市區的交通動脈，串聯臺1線至南352線路網，改善壅塞問題，也同步提升行人安全與觀光運輸品質。

內政部國土署指出，本案由中央透過生活圈道路交通系統建設計畫補助台南市政府5億8,855萬元，為當地重要交通改善工程之一，拓寬後不僅可提升區域通行效率，沿線包含文賢國小、車路墘保安宮及奇美博物館等重要據點，也將享有更安全、舒適的通行環境，兼顧在地生活需求與觀光發展。

工程採分期推動，前期「臺1線至保安路」路段已於2023年5月完工通車，本期則由保安路向南延伸至依仁路，全長約2.8公里，並將拆除重建既有橋梁「榮橋」。整體道路寬度將由原本12公尺拓寬至15公尺，兩側設置各1.5公尺人行道及無障礙設施，透過人車分流設計，有助改善車流壅塞與人車爭道情形，進一步提升用路安全。

國土署強調，內政部長期推動全國道路安全與人本交通環境建設，近年透過生活圈道路系統建設、永續提升人行安全、道路品質提升計畫2.0、校園周邊交通改善及城鄉道路優化等多項計畫，協助地方全面盤點並改善路網。以台南為例，至今已核定289件相關工程，累計投入經費達161.1億元，逐步從點、線、面強化交通系統，打造更安全、友善且具永續性的通行環境。

人行道 奇美博物館 內政部

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