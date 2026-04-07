雲林最大稅務局老宿舍群活化 斥資1億打造國際藝術創生基地

雲林縣政府啟動斗六市的稅務局職務宿舍群修繕計畫，未來7棟36戶的老建築將活化成為雲林國際藝術創生基地，串職周邊文化場域，並由國內外藝術家進駐，透過藝文創作，展現雲林文化底蘊，打造斗六文化藝術觀光廊帶。

1965年至1966年建造的雲林縣稅務局職務宿舍群，位在斗六市文化路鎮東國小附近，成排的磚造的二樓建築，沒有華麗的外觀裝設，是二戰後初期公有集合住宅的重要代表，完整呈現當時公務員家庭生活型態與建築設計理念，具有歷史意義，縣府在2006年登錄為歷史建築。

縣長張麗善表示，稅務局宿舍群位在斗六的核心地帶，閒置多年，但迄今腹地完整，交通便利，縣府自籌1億784萬元將進行修復，因雲林有不少國家級甚至國際級藝術家，完工後將做為國際藝術創生基地，提供國內外藝術家進駐，分享、交流創作，讓外界看見雲林深藏不露的文化底蘊。

副縣長陳璧君指出，宿舍群位在斗六舊城區的外環，周邊有行啟紀念館、舊警察局及警察宿舍群等重要節點，做為國際藝術創生基地，可吸引更多藝文人士來斗六創作。

文觀處長謝明璇說，該宿舍群原名「明德邨」，工程將先施作靠近文化路的廉、能2棟，預計今年底完工對外開放，供作辦公、商業及展演空間，全區7棟建築則將在2027年底前陸續完成，把整個宿舍區改為藝術駐村、藝文工坊、設計工作室、寄宿使用，並設有公共服務機能。

謝明璇說，國際藝術村創生基地將串聯雲中街警察宿舍群、行啟記念館及太平老街等文化據點，打造兼具文化深度與觀光魅力的文化廊帶，帶動斗六街區觀光發展。