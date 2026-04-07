快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林最大稅務局老宿舍群活化 斥資1億打造國際藝術創生基地

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
閒置多年位於斗六市中心的雲林稅務局舊宿舍群，縣府斥資約一億元，將改造為國際藝術基地。記者蔡維斌／攝影
閒置多年位於斗六市中心的雲林稅務局舊宿舍群，縣府斥資約一億元，將改造為國際藝術基地。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府啟動斗六市的稅務局職務宿舍群修繕計畫，未來7棟36戶的老建築將活化成為雲林國際藝術創生基地，串職周邊文化場域，並由國內外藝術家進駐，透過藝文創作，展現雲林文化底蘊，打造斗六文化藝術觀光廊帶。

1965年至1966年建造的雲林縣稅務局職務宿舍群，位在斗六市文化路鎮東國小附近，成排的磚造的二樓建築，沒有華麗的外觀裝設，是二戰後初期公有集合住宅的重要代表，完整呈現當時公務員家庭生活型態與建築設計理念，具有歷史意義，縣府在2006年登錄為歷史建築。

縣長張麗善表示，稅務局宿舍群位在斗六的核心地帶，閒置多年，但迄今腹地完整，交通便利，縣府自籌1億784萬元將進行修復，因雲林有不少國家級甚至國際級藝術家，完工後將做為國際藝術創生基地，提供國內外藝術家進駐，分享、交流創作，讓外界看見雲林深藏不露的文化底蘊。

副縣長陳璧君指出，宿舍群位在斗六舊城區的外環，周邊有行啟紀念館、舊警察局及警察宿舍群等重要節點，做為國際藝術創生基地，可吸引更多藝文人士來斗六創作。

文觀處長謝明璇說，該宿舍群原名「明德邨」，工程將先施作靠近文化路的廉、能2棟，預計今年底完工對外開放，供作辦公、商業及展演空間，全區7棟建築則將在2027年底前陸續完成，把整個宿舍區改為藝術駐村、藝文工坊、設計工作室、寄宿使用，並設有公共服務機能。

謝明璇說，國際藝術村創生基地將串聯雲中街警察宿舍群、行啟記念館及太平老街等文化據點，打造兼具文化深度與觀光魅力的文化廊帶，帶動斗六街區觀光發展。

生活型態 藝術家 張麗善 斗六 雲林

延伸閱讀

雲林小一新生再創新低、9鄉鎮未滿百人 學校「到府服務」搶生

屏菸文化基地隨屏美館回歸 大博物館群剩探索館

雲林溪水岸慢旅 走訪城市之河新風景

相關新聞

雲林蒜頭強雨襲擊瓣片爆開損失3成5 能否災助藍綠立委盼速核定

雲林縣蒜頭正值採收期遭連續大雨侵襲，導致蒜球開瓣受損，藍、綠立委邀請農糧署等單位啟動四方會勘結果認為，大雨造成蒜膜脫落蒜瓣爆開，無法以乾蒜出售，僅能供作加工之用。能否啟動天然災害救助，農糧分署表示，將由中央召開專家會議決定，農民可先拍照備用。

中央挹注5.9億元改善仁德交通 文賢路拓寬串聯臺1線路網

內政部持續強化台南交通建設，挹注近6億元推動仁德區「文賢路（保安路至依仁路）拓寬工程」，7日正式動土，預計2029年初完工。工程完成後，將打通仁德往來歸仁與台南市區的交通動脈，串聯臺1線至南352線路網，改善壅塞問題，也同步提升行人安全與觀光運輸品質。

空櫃變多、市場傳出新光三越台南中山店10月熄燈？新光三越做出回應

1996年10月開業的新光三越台南中山店，陪伴台南人有30年的時光，但隨著商圈重心轉移，市場傳出新光三越台南中山店將在10月租約到期時熄燈，民眾也發現館內部分樓層出現空櫃或呈現空曠感，對此，新光三越回應「新光三越台南中山店目前正常營運，如有其他營運規劃，將再統一對外說明」。

春雨驟降導致蒜頭田間開瓣 雲林爭取災害救助

雲林縣蒜頭進入盛產，然春雨驟降，導致蒜頭浸在田中，蒜膜脫落出現開瓣；立委劉建國昨天現勘和雲林縣府今天啟動四方會勘，初步認...

大雨蒜頭泡水 雲林縣府協助烘乾

雲林蒜頭種植面達約五千公頃，清明節前後是採收期，但近日大雨，仍有三至四成蒜田未採收，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭將腐爛，蒜商也恐因蒜頭泡水溼度重不來收。對此縣府表示，啟動協助烘乾補助作業，讓受潮蒜頭得以烘乾上市。

請嘸工又下雨約3成蒜頭泡水 雲林蒜農憂心縣府急啟動烘乾助農

清明前後是蒜頭採收期，卻遇上豪雨，致有不少蒜田來不及採收泡水，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭腐爛，加上蒜價不穩，蒜商不來收蒜，目前大概有3至4成未採，多數集中在海區，蒜農協會指出，當下處於本產蒜的產季，如何穩定蒜商和蒜農之間的收購，並降低進口量和檢疫才是當務之急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。