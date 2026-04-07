雲林蒜頭強雨襲擊瓣片爆開損失3成5 能否災助藍綠立委盼速核定

雲林縣蒜頭正值採收期遭連續大雨侵襲，導致蒜球開瓣受損，藍、綠立委邀請農糧署等單位啟動四方會勘結果認為，大雨造成蒜膜脫落蒜瓣爆開，無法以乾蒜出售，僅能供作加工之用。能否啟動天然災害救助，農糧分署表示，將由中央召開專家會議決定，農民可先拍照備用。

國內蒜頭主產地的雲林縣今年種蒜面積多達5547公頃，本月4日強降雨，短短12小時雲林縣累積雨量逾50毫米，吳姓蒜農等人說，正要採收卻連遭強降雨，蒜田泡在泥濘中，利用雨停緊急搶收，蒜梗卻已腐爛一拔就斷，有的因泡水又日曬則出現發酵味，大約損失逾35％。

蒜農說，年初無雨又沒南風，蒜頭結球不佳，蒜球長得比往年小，上月間又傳出紅蜘蛛病害，如今再遭強降雨襲擊，以往每分地可收2500台斤，今年恐2000台斤不到，加上雨損盤商收購意願低，一波波衝擊，農民可說種越多賠越多。

國民黨立委張嘉郡、丁學忠今天邀農糧署中區副分署長徐惠瑩、台南農改場斗南分場長陳俊仁、雲林縣副縣長謝淑亞、四湖鄉長吳勁葦等人抵四湖鄉會勘，民進黨立委劉建國、褒忠鄉長陳建名、元長鄉長李明明昨天也邀農糧署中區分署長陳尚仁、前往褒忠、元長等產地踏勘。

張嘉郡、丁學忠說，蒜農血本無歸，盼中央啟動天然災害現金救助，讓農民安心，也呼籲包括冒雨搶收及未採收的農民，盡速與當地公所聯繫，利用APP照相以利後續申請作業。

劉建國也表示，這次農損顯為天然災害造成，希望農業部趕緊啟動天然災害現金救助，保障蒜農權益。

分場長陳俊仁指出，初勘結果因雨造成蒜球外膜脫落而出現開瓣，這些蒜球可能僅能加工用，可判斷係天然因素造成。徐惠瑩則表示，農業部對此次農損已密切注意，將會依各單位據實反映的災損，盡速召開「專家會議」再研擬是否啟動救助，如獲認定也會盡速公告，並依從簡從速從寬辦理。

蒜頭不堪受雨泡水再加上日曬，出現蒜瓣脫膜爆開，不適合作為乾蒜，只能作為加工使用。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡（右三）和丁學忠（右二）今天會同雲林縣府及農政單位到四湖鄉會勘受災蒜頭。記者蔡維斌／攝影

立委張嘉郡（右二）和丁學忠（右三）今天會同雲林縣府及農政單位到四湖鄉會勘受災蒜頭。記者蔡維斌／攝影