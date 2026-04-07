快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義義竹「賽鴿笭」文化祭登場 8村競技展現百年民俗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁（左二）到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁（左二）到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，8個村莊進行傳統「賽鴿笭」競技，從對方村莊放飛返回原村，途中設有攔截環節，增添比賽變化與趣味，隨著人口外移，養鴿人口逐年減少，縣長翁章梁到埤前村聖德宮參加開籠儀式說，應研議補助方式提升養鴿意願，延續地方傳統文化。

翁章梁說，「賽鴿笭」是義竹文化特色，從早期一直延續至今，共有8個村莊參賽，因為鴿子負重沒辦法飛太遠，就近2個村會互相切磋，因不涉及賭博、單純娛樂，所以熱度不高，隨著人口外移，養鴿的人愈來愈少，應由政府負起傳承責任，研議透過補助等方式，重振養鴿信心。

文觀局指出，「賽鴿笭」是南部農村特有的傳統競技，也是一種文化遺產，選手將不同尺寸木笭綁於鴿子身上，讓鴿子從對方村莊飛回原村，鴿子飛行途中如有停飛落腳，雙方村莊可用各種方式攔阻鴿子抵達終點，以成功返抵的鴿數決定勝負，過程兼具技術與策略。

議員黃金茂說，賽鴿笭不僅考驗鴿隻訓練與飛行能力，村民須細心照料鴿子，從飲食、健康到負重訓練皆不馬虎，逐步培養鴿子的飛行耐力與穩定性，同時也展現村落交流與情誼，賽事為期約20天，視天候調整，希望透過義竹鴿笭文化季活動，延續傳統「賽鴿笭」文化。

嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁（左二）到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁（左二）到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，8個村莊進行傳統「賽鴿笭」競技。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，8個村莊進行傳統「賽鴿笭」競技。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，縣長翁章梁到埤前村聖德宮參加開籠儀式。記者黃于凡／攝影

文化 賭博 鴿子

延伸閱讀

高雄獨有原住民族「卡那卡那富族」河祭登場 莊嚴古禮現傳承力量

「紅色閃電」台東引爆 東岸聯盟U18 助偏鄉小將衝刺職棒夢

部落文化拚復振！台東大竹村竹筏捕魚季 成功喚回排灣青年

遠流董座祖厝變身 打造首間農夫美術館

相關新聞

大雨蒜頭泡水 雲林縣府協助烘乾

雲林蒜頭種植面達約五千公頃，清明節前後是採收期，但近日大雨，仍有三至四成蒜田未採收，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭將腐爛，蒜商也恐因蒜頭泡水溼度重不來收。對此縣府表示，啟動協助烘乾補助作業，讓受潮蒜頭得以烘乾上市。

告別晴天也淹水！台南安南區土城仔排水投入1.5億治水工程啟動

時序進入春夏，汛期也即將來臨，台南安南區土城仔排水及土城子一之二排水集水區因地形地勢平坦，每逢夏季潮位高時，低窪處易有海水倒灌、路面積水等情況，為改善當地居民困擾，南市府獲經濟部水利署核定補助1.5億經費，辦理排水防潮閘門治理工程，已順利發包開工。

空櫃變多、市場傳出新光三越台南中山店10月熄燈？新光三越做出回應

1996年10月開業的新光三越台南中山店，陪伴台南人有30年的時光，但隨著商圈重心轉移，市場傳出新光三越台南中山店將在10月租約到期時熄燈，民眾也發現館內部分樓層出現空櫃或呈現空曠感，對此，新光三越回應「新光三越台南中山店目前正常營運，如有其他營運規劃，將再統一對外說明」。

春雨驟降導致蒜頭田間開瓣 雲林爭取災害救助

雲林縣蒜頭進入盛產，然春雨驟降，導致蒜頭浸在田中，蒜膜脫落出現開瓣；立委劉建國昨天現勘和雲林縣府今天啟動四方會勘，初步認...

請嘸工又下雨約3成蒜頭泡水 雲林蒜農憂心縣府急啟動烘乾助農

清明前後是蒜頭採收期，卻遇上豪雨，致有不少蒜田來不及採收泡水，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭腐爛，加上蒜價不穩，蒜商不來收蒜，目前大概有3至4成未採，多數集中在海區，蒜農協會指出，當下處於本產蒜的產季，如何穩定蒜商和蒜農之間的收購，並降低進口量和檢疫才是當務之急。

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。