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嘉義義竹「賽鴿笭」文化祭登場 8村競技展現百年民俗
嘉義縣義竹鴿笭文化季今天登場，8個村莊進行傳統「賽鴿笭」競技，從對方村莊放飛返回原村，途中設有攔截環節，增添比賽變化與趣味，隨著人口外移，養鴿人口逐年減少，縣長翁章梁到埤前村聖德宮參加開籠儀式說，應研議補助方式提升養鴿意願，延續地方傳統文化。
翁章梁說，「賽鴿笭」是義竹文化特色，從早期一直延續至今，共有8個村莊參賽，因為鴿子負重沒辦法飛太遠，就近2個村會互相切磋，因不涉及賭博、單純娛樂，所以熱度不高，隨著人口外移，養鴿的人愈來愈少，應由政府負起傳承責任，研議透過補助等方式，重振養鴿信心。
文觀局指出，「賽鴿笭」是南部農村特有的傳統競技，也是一種文化遺產，選手將不同尺寸木笭綁於鴿子身上，讓鴿子從對方村莊飛回原村，鴿子飛行途中如有停飛落腳，雙方村莊可用各種方式攔阻鴿子抵達終點，以成功返抵的鴿數決定勝負，過程兼具技術與策略。
議員黃金茂說，賽鴿笭不僅考驗鴿隻訓練與飛行能力，村民須細心照料鴿子，從飲食、健康到負重訓練皆不馬虎，逐步培養鴿子的飛行耐力與穩定性，同時也展現村落交流與情誼，賽事為期約20天，視天候調整，希望透過義竹鴿笭文化季活動，延續傳統「賽鴿笭」文化。
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