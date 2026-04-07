勞動部青年就業旗艦計畫 雲嘉南1200家企業參與

勞動部推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業以「先僱後訓」模式進用15至29歲青年，並提供企業最高每年180萬元訓練補助，近3年雲嘉南地區已吸引逾1200家企業參與，深受好評。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿表示，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以「先僱後訓」進用青年，由資深員工手把手教學，協助青年從適應職場、熟悉業務到強化專業能力，單一企業每年最高可補助新台幣180萬元，減輕企業用人成本。

雲嘉南分署長劉邦棟舉例，專營工業用濾芯的台灣恩慈公司，3年來透過青艦計畫進用37名青年，員工留任率近8成，成功為團隊注入新血與活力。

台灣恩慈公司管理部經理黃俊清表示，工業濾芯產業的技術門檻較高，人才培養不易，需花較多成本在人才養成上，青艦計畫不僅有效降低訓練負擔，更透過導師制度提升新人的留任意願。

現年27歲、在台灣恩慈擔任製程工程師的沈楷鈞說，透過青艦計畫進入職場後，在導師一對一帶領下快速成長，從新手到能獨立作業，甚至主動提出製程優化建議，獲得公司肯定，讓他很有成就感。

劉邦棟說明，企業若進用15至29歲青年，前3個月每人每月補助1萬2000元；若薪資達3萬4000元以上，第4至6個月再加碼補助每人每月6000元，最高每人可獲5萬4000元補助。單一企業每年最高補助180萬元，實質減輕企業用人成本。

劉邦棟表示，青艦計畫近3年在雲嘉南地區已有亞洲航空、生達化學、東捷科技、南都汽車、桂田酒店等知名企業參與，累計提供超過2萬1000個職缺，顯示企業對計畫高度肯定。

雲嘉南分署將於16日下午1時30分在嘉義中油訓練所辦理說明會，歡迎企業踴躍參加，線上報名網址為https://reurl.cc/mp3GGA，或可撥打06-6985945分機1712洽詢。