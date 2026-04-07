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瀝青缺料 台南優先執行具危險性道路工程
中東情勢引發國際原油及石化產品供應波動，台南道路工程所需瀝青供料短缺，台南市長黃偉哲今天表示，有立即危險性的小型道路工程優先執行，單純更新路面的路平專案暫延後。
台南市工務局辦理仁德區文賢路（保安路至依仁路）拓寬工程，今天舉行動土典禮，黃偉哲與民進黨立委王定宇、陳亭妃等人出席參與。
黃偉哲接受媒體聯訪表示，最近因中東情勢導致瀝青缺料，各地都有這個狀況，台南市道路相關工程因此進行一些施工順序微調，能做的先做，一些有立即危險性的小型工程，如管線單位開挖道路後復原會優先進行，至於單純更新路面的路平專案，將稍微延後。
黃偉哲說，今天動土的文賢路拓寬工程，整體工期超過12個月，希望到了要使用瀝青時戰事已經結束，供料可恢復正常。
台南市工務局代理局長王建雄表示，文賢路是串連仁德區十三甲、保安、德南、中洲等地區主要南北向道路，經過奇美博物館、台鐵保安車站等地點，從台1線到保安路段已完成拓寬，今天動土的是從保安路至依仁路段的接續工程，全長約2870公尺。
王建雄說，此段道路原本寬度從10至12公尺不等，有些地方容易出現交通瓶頸，拓寬後路寬為15公尺，主要導入人本概念，增設人行道及公共設施帶，總工程經費及用地費共約新台幣12.65億元，工務局成功向國土署爭取到生活圈道路系統經費，補助超過5億元，工程預計民國118年1月完工。
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