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投入逾12億南市仁德文賢路拓寬今動土 3年後完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委王定宇（中）特別請保安里長顏榮城（右）、中洲里長葉清仁一起上台，提及當年爭取點滴。記者謝進盛／攝影
立委王定宇（中）特別請保安里長顏榮城（右）、中洲里長葉清仁一起上台，提及當年爭取點滴。記者謝進盛／攝影

台南市仁德文賢路部分路段因路窄成交通瓶頸且車禍頻傳，在地方多年來疾呼下，中央及地方投入12億6500萬元今辦理保安路至依仁路間動工，由路寬10米拓為15米，可望2029年1月底完工。

文賢路是串連仁德南北向重要道路，因近年來發展迅速車流頻繁，車禍時有所聞，當地保安里長顏榮城、中洲里長葉清仁從10年前就大力向立委王定宇、市議員郭鴻儀等人反應，已完成部分路段拓寬為15米。不過車流更大的保安路至依仁路間，全長2870公尺，路寬僅10米，因緊鄰住宅區且屬非都市計畫區範圍等問題受阻，近年嘉藥附近多起車禍引起地方關切，工務局成功向國土署爭取到生活圈道路系統經費，日前完成發包作業，今在仁德車路墘福德祠前辦理動土儀式。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、仁德區長許博森、市議員郭鴻儀、杜素吟、鄭佳欣、陳皇宇、陳怡珍、李啟維等多名市議員及多名里長上午出席動土儀式。

黃偉哲說，這項工程還好是去年的經費，否則現在中央政府總預算未通過，根本無法動支，工程絕對受影響，他也拜託工程一定要如期如質完工，不要再辦理追加或變更設計而延宕。

與會的國土署南工分署長林敬賢說，近年來在道路拓寬，共補助台南289件、161億元，在南部縣市中居冠，他肯定南市府積極任事，尤其這幾年沙崙特定區高速發展，文賢路(保安路至依仁路)完成拓寬，將有效紓解假日人潮絡繹的奇美博物館及往返高鐵、沙崙地區的通勤車流。

市府工務局代理局長王建雄簡報時說，仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程，全長約2870公尺，原10公尺寬拓寬為15公尺，含用地費及工程經費共12.65億元，其中中央補助5.88億元，市府自籌6.77億元。該道路是串連仁德區十三甲、保安、德南、中洲地區主要南北向道路，可促進觀光發展及交通安全，拓寬工程亦將改善全區段排水系統。

工務局說明，本案工程分兩工區施工辦理，第1工區為保安路至榮橋路段(都市計畫範圍)，自仁德區文賢路與保安路口至榮橋止；第2工區-榮橋至依仁路路段(非都市計畫範圍)-自仁德區榮橋至依仁路，該道路規畫拓寬雙向各一4公尺混合車道、並設置雙側各配置1.5公尺人行道及1.4公尺設施帶；目前現階段先行施工第2路段範圍，全段道路拓寬預計2029年1月底前完工。

投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影
投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲特別叮嚀，工程務必如期如質完工。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲特別叮嚀，工程務必如期如質完工。記者謝進盛／攝影

立委王定宇（右起）、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、國土署南工分署長林敬賢、市議員杜素吟等人出席動土儀式。記者謝進盛／攝影
立委王定宇（右起）、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、國土署南工分署長林敬賢、市議員杜素吟等人出席動土儀式。記者謝進盛／攝影

投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影
投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影

立委陳亭妃說仁德文賢路全線拓寬後，對當地交通改善將有顯著影響。記者謝進盛／攝影
立委陳亭妃說仁德文賢路全線拓寬後，對當地交通改善將有顯著影響。記者謝進盛／攝影

投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影
投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影

投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影
投入逾12億元，南市仁德文賢路今辦理保安路至依仁路間拓寬，預計2029年1月完工。記者謝進盛／攝影

王定宇 車禍 台南

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