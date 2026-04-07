空櫃變多、市場傳出新光三越台南中山店10月熄燈？新光三越做出回應

1996年10月開業的新光三越台南中山店，陪伴台南人有30年的時光，但隨著商圈重心轉移，市場傳出新光三越台南中山店將在10月租約到期時熄燈，民眾也發現館內部分樓層出現空櫃或呈現空曠感，對此，新光三越回應「新光三越台南中山店目前正常營運，如有其他營運規劃，將再統一對外說明」。

新光三越台南中山店位於台南火車站商圈，曾經是台南最亮眼的百貨存在。但隨著新光三越台南新天地於2002年6月開幕，台南新天地以空間規模優勢與品牌深度，吸引消費者轉向一站購足的台南新天地，至今仍是台南百貨界的業績龍頭，加上2025年新光三越在台南北區開設了小北門店，主打年輕世代的時髦社交生活圈，同品牌競爭與客群稀釋效應顯著，加上站前商圈沒落、台南中山店硬體老舊，台南中山店也逐漸消失在大眾的購買場域中。

民眾逛一圈台南中山店也明顯發現，館內部分樓層已出現空櫃情況，品牌專櫃跟廠商也跟消費者透露著「台南中山店10月就會收」的消息。營業將滿30年的台南中山店，不只乘載著在地人曾經的回憶，也見證著商圈興衰的軌跡與變化。