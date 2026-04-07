春雨驟降導致蒜頭田間開瓣 雲林爭取災害救助

雲林縣蒜頭進入盛產，然春雨驟降，導致蒜頭浸在田中，蒜膜脫落出現開瓣；立委劉建國昨天現勘和雲林縣府今天啟動四方會勘，初步認定是大雨所致，盼中央研擬配套或給予補助，照顧蒜農。

雲林縣今年採收面積5547公頃，目前已收近7成；昨天雨勢趨緩，許多蒜農趕緊搶收，盡量減少災損。

民進黨立委劉建國昨天邀集農糧署與農改場專家到雲林縣沿海等鄉鎮會勘，雲林縣府今天啟動四方會勘，國民黨立委張嘉郡、丁學忠和雲林縣副縣長謝淑亞等人今天到四湖了解現況。

種植蒜頭數十年的蒜農黃昭同表示，自己種30甲，目前已收成3甲，以往每分地可以收2500台斤，今年因為病蟲害的關係，蒜頭結球小，一分地不到2000台斤，加上日前的春雨導致農田土壤含水量高，蒜頭浸在田中，土壤泥濘，農機具也無法下田作業。

黃昭同細數耕作、人工等成本，現在蒜頭受損嚴重，濕蒜每台斤15元也不一定賣得出去，即使有天然災害現金補助，種越多賠越多，「欲哭無淚」。

台南農改場陳俊仁分場長昨天會勘後說，目前田區積水嚴重，土壤含水飽和率極高。許多未及採收的大蒜長時間泡在水中，加上降雨間歇時的日照高溫，田間已產生發酵異味，蒜球出現明顯的腐爛與受損狀況，對整體產量與品質造成實質影響。

劉建國昨天要求農業部研擬相關配套措施，全力保障蒜農的基本生計與權益。

張嘉郡和丁學忠指出，蒜頭爛在田間，甚至趁現在搶收需要更多工錢，蒜農可說是血本無歸，農業部今天要開專家會議，盼中央啟動天然災害現金救助，讓農民安心。並呼籲農民與鄉公所聯繫，利用APP照相以利後續申請作業。