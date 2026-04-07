大雨蒜頭泡水 雲林縣府協助烘乾

雲林蒜頭種植面達約五千公頃，清明節前後是採收期，但近日大雨，仍有三至四成蒜田未採收，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭將腐爛，蒜商也恐因蒜頭泡水溼度重不來收。對此縣府表示，啟動協助烘乾補助作業，讓受潮蒜頭得以烘乾上市。

昨元長鄉、北港鎮地區雨勢不大，部分蒜田採收一半遇雨，將蒜置放於田梗，待晴天再收。陳姓蒜農說，氣象報告指豪雨要來，大家搶收之下，工人很難請，也有打電話請蒜商來收，得到要按排定日程收的回覆，擔心蒜頭再不採收，雨接著下將會泡爛受損。也有農民說，先前因蟲害，聽說政府要補助，有農民於是慢點採收，卻遭大雨侵襲，「補助沒等到，反使蒜頭受害」。

台灣蒜農協會理事長林俊甫說，政府當務之急應協助管控進口量，同時落實海關檢疫，並加強蒜商與蒜農之間的採購機制，強化促銷，讓未來市場更加平穩。雲縣府農業處長魏勝德指出，清明節前約一半以上的蒜田完成採收，待採的蒜頭多數受潮，縣府已開始受理登記烘乾補助。

此外，南高屏是全台主要棗子產區，但近年颱風、豪雨、低溫等都衝擊棗子產量品質，農業部推動「棗保險」並補助保費，承保地區包括高雄燕巢、阿蓮等六區，台南玉井、楠西等五區，屏縣鹽埔等四鄉；南市農業局表示，棗保險受理投保到五月底，未來颱風路徑進入承保區域，半徑七十公里範圍內，且颱風近中心十分鐘平均風速達每秒二八．五公尺（十一級風）為理賠啟動條件，具免勘災、理賠標準客觀明確等優點。