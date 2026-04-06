台南養護近海漁業資源 巡查扣留違規漁具

台南市在每年10月1日至隔年6月30日淺海牡蠣養殖期間，禁止籠具及刺網漁業漁船在距岸1.5浬內海域作業，今天巡查扣留籠具77個等物品，今年1月至今已扣留21批違規漁具。

台南市政府農業局長李芳林告訴中央社記者，今天執行的海域巡護行動，加強巡查禁漁區水域內有無違規籠具及刺網，共扣留籠具77個、浮標旗4支、鐵錨4支等漁具，權利人可於公告招領期限內，攜帶身分證明文件，並檢附意見陳述書洽漁港及近海管理所領取，再依法核處行為人非法漁業行為罰鍰。

李芳林表示，市府結合漁會等單位力量，持續出海巡查取締違規漁業行為，經查獲違規作業，將逕行扣留漁具並公告招領，以確認違規者，再依漁業法第65條規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

他說，115年度巡查取締，從1月至今共扣留21批違規漁具，其中籠具170籠、刺網8領、鐵錨31支、浮標旗27支及繩索14捆等，逐步建立公平、合法漁業經營環境。

李芳林說，在台南海域從事籠具漁業及刺網漁業的漁民，務必遵守相關漁業管理規範，除申請參與試辦計畫者外，規範期眼內禁止於禁漁區域內作業，市府將不定期出海巡查取締，遏止非法漁業行為，以有效管理及維護沿近海域漁業作業秩序，確保漁業永續發展，保障漁民長遠生計。