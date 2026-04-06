請嘸工又下雨約3成蒜頭泡水 雲林蒜農憂心縣府急啟動烘乾助農

清明前後是蒜頭採收期，卻遇上豪雨，致有不少蒜田來不及採收泡水，農民擔心雨若不停，田裡蒜頭腐爛，加上蒜價不穩，蒜商不來收蒜，目前大概有3至4成未採，多數集中在海區，蒜農協會指出，當下處於本產蒜的產季，如何穩定蒜商和蒜農之間的收購，並降低進口量和檢疫才是當務之急。

雲林蒜頭種植面達約五千公頃，清明前開始採收，不料遭一波波豪雨侵襲，導致採收困難，甚至有不少來不及採收的蒜田泡水，蒜農憂心，指蒜頭泡水溼度重，蒜商不來收，陳姓蒜農說，氣象報告說豪雨要來，大家搶收之下，工人很難請，他們打電話請蒜商來收，得到要按排定日程收的回覆，擔心蒜頭再不採收，雨接著下，將會泡爛受損。

有人更直指，先前因傳出蟲害，聽說政府要補助，有人就慢一點收，卻遭大雨侵襲，補助沒等到，反使蒜頭受害，不知如何是好。

今天元長、北港地區雨勢不大，有部分蒜田採收一半遇雨，將蒜置放於田梗，待晴天再收。農民擔心蒜頭潮溼影響品質。

雲林縣農業處長魏勝德指出，到清明節前已有約一半以上的蒜田都已完成採收，這幾波雨勢斷斷續續，昨天就沒下雨，有人搶收，所以整體約只剩3、4成尚未採收，待採的蒜頭多數受潮，縣府已受理登記，啟動協助烘乾補助作業，讓受潮的蒜頭得以烘乾上市。

台灣蒜農協會理事長林俊甫指出，多數山區的蒜田趕在清明節前完成採收，價格也逐漸平穩，目前每台斤約28至30元，品項好一點甚可達每台近40元，目前進入採收季，正是本產蒜量最多的時節，政府當務之急應協助管控進口量，同時落實海關檢疫，並加強蒜商與蒜農之間的採購機制，強化促銷，好讓未來市場更加平穩。

正值雲林蒜頭採收期，卻遇連續下雨，不少蒜田來不及搶收，蒜頭泡水受潮，農民憂心蒜商不來收購。記者蔡維斌／攝影