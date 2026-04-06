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嘉市醫師學印尼、越南語 貼近移工醫療照護需求

中央社／ 嘉義市6日電

嘉義市聖馬爾定醫院醫師許明恩，因選擇職業醫學專科，為避免就醫外籍移工無法以中文描述身體病痛，便主動學習印尼語與越南語，以提供更貼近移工需求的醫療照護。

許明恩今天透過新聞稿表示，職業醫學科看診相當重視工作史與症狀之間的關聯，若在臨床上遇到外籍移工無法以中文描述身體病痛及工作情形，不僅溝通耗時，也容易造成資訊落差，而影響醫療判斷。

許明恩說，當初在確立職業醫學專科志向後，便透過線上一對一家教方式，學習印尼語及越南語，方便自診回應外籍移工的健康需求，同時希望能提供更貼近移工需求的醫療照護。

聖馬爾定醫院表示，當移工就醫時，許明恩以印尼語或越南語詢問「做什麼樣的工作」、「每天工作多久」、「目前感覺如何」時，原本緊張不安的移工神情放鬆，身體病痛表達更完整。

院方表示，曾有一名雙手反覆出現嚴重濕疹的移工就醫，公司陪同人員無法完整溝通，透過許明恩以越南語問診，進一步了解其工作性質與接觸物質，確認為職業性皮膚病，經建議調整工作內容後，長期困擾症狀獲得改善。

許明恩表示，外籍移工在台灣多從事職業災害風險較高行業，隨著移工人數逐年增加，職業傷病的預防與照護更顯重要，期盼透過移工熟習的語言能力，推展移工的職業傷病預防及診治服務。

中文 印尼 越南

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