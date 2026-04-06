告別晴天也淹水！台南安南區土城仔排水投入1.5億治水工程啟動

時序進入春夏，汛期也即將來臨，台南安南區土城仔排水及土城子一之二排水集水區因地形地勢平坦，每逢夏季潮位高時，低窪處易有海水倒灌、路面積水等情況，為改善當地居民困擾，南市府獲經濟部水利署核定補助1.5億經費，辦理排水防潮閘門治理工程，已順利發包開工。

水利局表示，安南區城西街一段區域因地勢低窪，再加上該地位於感潮帶，不僅逢瞬間強降雨時容易積淹水，甚至大潮時也會有晴天淹水等情況，讓居民苦不堪言，為改善當地易積淹水問題，規畫短期應急方案及長期治理計畫，希望解決積淹水惡夢。

水利局說明，短期方案為於城西街一段建立側溝臨時性閘門，以防止海水倒灌，並增設移動式抽水機以提高城西街一段側溝通水能力；城南路箱涵旁集水井處則安裝雙層式自動閘門，避免外水倒灌，也能在退潮後重力流加速退水，減少人力上操作成本，目前均已施作完成。

另外，長期治理計畫則針對土城地區的淹水問題透過整體性規畫改善，經市府積極爭取，已獲得中央補助總經費共1.5億，辦理「安南區土城仔排水防潮閘門治理工程」，預計在土城仔排水興建每孔尺寸寬4.2公尺、高2.6公尺的五孔閘門，以及2部4CMS抽水機組，同時在土城仔一之二排水興建箱涵、抽水平台及閘門等，近期已開工，預計2027年汛期前可完成。

水利局強調，目前已經完成第一階段的治水工程，淹水範圍及時間已有成效，目前進入第二階段治水工程，針對局部低窪易淹水地區進行改善，完工之後預期可減少易淹水地區路段，提供市民一個更加安全的居住環境。