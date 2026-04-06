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黃偉哲率團赴英行銷農漁產品 估創逾1.5億元商機

中央社／ 台南6日電

台南市長黃偉哲率團赴倫敦參加3月30日至4月1日舉行的英國國際食品飲料展（IFE），行銷農漁產品，市府初步統計成功媒合超過900組貿易洽談，預估創造逾新台幣1.5億元商機。

台南市政府農業局長李芳林今天告訴中央社記者，在台灣台南館最熱門的農產是新鮮鳳梨與芭樂，試吃活動吸引眾多買主詢問，除了外籍買家，更有許多旅居倫敦的台灣人，開心能在異鄉吃到正宗家鄉味。

李芳林指出，初估這次參展可創造逾1.5億元商機，因看好英國市場潛力，農業局已確認明年將擴大規模參展，未來並將持續針對歐洲消費習性開發專屬產品，強化外銷競爭力。

李芳林表示，此次由黃偉哲親率農漁產廠商組成「台灣台南館」遠征倫敦，原本目標是「試水溫」，但發現許多英國買家對台南農產接受度相當高，「一試成主顧」，3天展期吸引超過900組買主洽談，熱度超出原先預估。

李芳林表示，台南農產外銷長期深耕日、韓及新加坡等亞洲市場，已建立穩固口碑，市府團隊去年起積極接觸大洋洲與歐洲，前往澳洲、荷蘭與法國推廣皆獲良好迴響，今年首度挑戰英國倫敦IFE，瞭解當地檢疫與市場條件，隨著台南冷鏈外銷體系逐步成長，未來可望長期耕耘英國市場。

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