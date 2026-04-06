快訊

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

台南楠西江家古厝聚落震損 掃墓宗親變少

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，昨天安排清明祭祖，各地逾百名後代返鄉參加。記者謝進盛／攝影
全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，昨天安排清明祭祖，各地逾百名後代返鄉參加。記者謝進盛／攝影

全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，昨天安排清明祭祖，逾百子孫回到江家阿太公江棋壽墓前掃墓，不過去年○一二一地震釀許多古厝受損還未修復，外地親友無法留宿，部分提前祭祖，人數比往年減少約一半。

江家聚落範圍約三．五公頃，鹿陶洋江家宗祠獲市府列為歷史建築，然而，二○一六年二月六日強震造成聚落十四戶民宅受損，花了長時間才修復，去年一月廿一日地震影響更嚴重，市府現勘確認共四十六戶、五十二棟受災；文化局表示，分為兩批次修復，首批廿七棟，目前完成十二棟，預計年底全數修好，第二批正在與廠商簽約，預計本月開工，拚明年底前完成。

今年清明掃墓輪由大房主辦，南市江達清祭祀公業法人準備豐盛供品，現任理事長江明得帶領逾百名大小宗親先向福德正神上香，一起行三跪九叩禮、虔誠祭拜。江家目前已傳承到第廿五世，到場輩分最高的是第十九世江合期，由妻子楊雀代表祭祀，年紀最長的是第廿世、九十三歲的江莊金桃；輩分最小的是十三歲第廿四世江其恩，他從還在襁褓之中就由長輩帶來祭祖，年年不缺席。儀式結束後，發放紅龜，中午齊聚祠堂包春捲，彼此閒話家常。

雖百餘名宗親齊聚掃墓，不比往年約二百多人，江明得說，主要去年「楠西地震」後有古厝仍未修復完工，旅外族人無法留宿老家，有的已經提前返鄉祭祖。

強震 地震 台南

延伸閱讀

全台最大規模掃墓！「葉五美宗族清明掃墓」登錄桃園無形文化資產

代客掃墓祭祖崛起 台語念祭文、悼念寵物都能外包

清明掃墓拜錯時間也枉然？命理師警告「罡塞鬼戶時」…拜祖先恐吃不到

翡翠水庫專船接駁 服務石碇掃墓鄉親

相關新聞

台南楠西江家古厝聚落震損 掃墓宗親變少

全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，昨天安排清明祭祖，逾百子孫回到江家阿太公江棋壽墓前掃墓，不過去年○一二一地震釀許多古厝受損還未修復，外地親友無法留宿，部分提前祭祖，人數比往年減少約一半。

告別晴天也淹水！台南安南區土城仔排水投入1.5億治水工程啟動

時序進入春夏，汛期也即將來臨，台南安南區土城仔排水及土城子一之二排水集水區因地形地勢平坦，每逢夏季潮位高時，低窪處易有海水倒灌、路面積水等情況，為改善當地居民困擾，南市府獲經濟部水利署核定補助1.5億經費，辦理排水防潮閘門治理工程，已順利發包開工。

鐵道旁震動10年掛筊不掉 嘉義大林武聖宮顯神蹟信徒稱奇

嘉義縣大林鎮武聖宮自2017年8月8日一名信徒擲出「掛筊」以來，至今已歷時近10年。這對聖筊恰好掛在神桌龍鳳桌裙上，儘管宮廟緊鄰鐵道，10年來有上百列火車行經產生劇烈震動，且期間遭遇多次地震與颱風侵襲，掛筊始終屹立不搖，令信徒嘖嘖稱奇。

南港生技園區聯外道路將通車 地方憂外車「逛大街」塞車惡夢

南港國家生技園區聯外道路下半年通車，通車前，地方憂心可能為在地居民帶來大量車潮，車流動線在里內繞行恐造成塞車，儘管未來生技園區到南港車站可更快，但在地居民「期待又怕受傷害！」

影／興達電廠新增燃氣機組環說會 居民控台電隱瞞「出錢安排出遊」

高雄興達發電廠今天舉行環評說明會，擬新增二部燃氣複循環機組，舊5部燃氣機組則延役至2037年，當地居民集結到場拉白布條抗議，反對南電北送，表達不滿除役燃煤機組在許可到期後仍持續運轉，並指控台電「出錢安排出遊、不讓居民知道」，刻意隱瞞今天要舉行的環說會。

讓家屬有喘息空間 新北五股成州身障日照中心成立

為擴大服務身障量能，新北市社會局委託台灣生活賦能健康促進協會辦理五股成州障礙者日間照顧中心，今天揭牌啟用，此為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。