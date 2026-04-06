台南楠西江家古厝聚落震損 掃墓宗親變少

全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，昨天安排清明祭祖，逾百子孫回到江家阿太公江棋壽墓前掃墓，不過去年○一二一地震釀許多古厝受損還未修復，外地親友無法留宿，部分提前祭祖，人數比往年減少約一半。

江家聚落範圍約三．五公頃，鹿陶洋江家宗祠獲市府列為歷史建築，然而，二○一六年二月六日強震造成聚落十四戶民宅受損，花了長時間才修復，去年一月廿一日地震影響更嚴重，市府現勘確認共四十六戶、五十二棟受災；文化局表示，分為兩批次修復，首批廿七棟，目前完成十二棟，預計年底全數修好，第二批正在與廠商簽約，預計本月開工，拚明年底前完成。

今年清明掃墓輪由大房主辦，南市江達清祭祀公業法人準備豐盛供品，現任理事長江明得帶領逾百名大小宗親先向福德正神上香，一起行三跪九叩禮、虔誠祭拜。江家目前已傳承到第廿五世，到場輩分最高的是第十九世江合期，由妻子楊雀代表祭祀，年紀最長的是第廿世、九十三歲的江莊金桃；輩分最小的是十三歲第廿四世江其恩，他從還在襁褓之中就由長輩帶來祭祖，年年不缺席。儀式結束後，發放紅龜，中午齊聚祠堂包春捲，彼此閒話家常。

雖百餘名宗親齊聚掃墓，不比往年約二百多人，江明得說，主要去年「楠西地震」後有古厝仍未修復完工，旅外族人無法留宿老家，有的已經提前返鄉祭祖。