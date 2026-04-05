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樂樂棒球中央暫停補助 台南體育局：主動以市預算支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

擁有11萬粉絲的台南執業醫生「白袍旅人」，本月4日在臉書粉專反應，國小的樂樂棒球(Tee-ball)因為預算被砍，明年可能停止辦比賽，並公開徵求網友傳遞訊息，希望有立委或運動部人員可以看到。台南市體育局聞訊後，在底下留言表示，今年已主動以市預算支持地方預賽，至於明年運動部恐取消舉辦樂樂棒球賽一事，體育局將持續積極向運動部爭取。

體育局表示，普及化樂樂棒球賽係中央計劃補助舉辦全國決賽及地方預賽，今年中央僅補助全國決賽，並先行預告明年起恐將取消辦理賽事。體育局強調，雖中央無經費挹注，黃偉哲市長為持續鼓勵學童體驗樂樂棒球運動，爰暫先以市預算支持辦理地方預賽。

樂樂棒球是一種簡化版的棒球，使用泡棉球棒與軟球，以全隊輪流打擊上壘，以得分多者勝的活動，目的是用安全且場地不受限的方式，鼓勵國小兒童接觸棒球運動。

長期分享兒童發育議題的白袍旅人在臉書表示，棒球是台灣的國球，樂樂棒球對孩子是很棒的體驗，雖然自己的孩子因為畢業不會再參加，但希望為其他國小孩子爭取。

體育局表示，樂樂棒球兼具趣味與安全，是學生建立運動習慣的理想入門項目。將配合市長推動棒球普及化的政策方向，持續向運動部爭取辦理，以延續基層樂樂棒球運動發展。

台南 運動 運動部 棒球

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