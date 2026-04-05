雲林合法露營地稀缺公辦營區遭颱風重創 椬梧滯洪池營區拚下半年啟用

雲林縣目前僅一處私人露營場及公辦民營的古坑鄉樟湖村十字關露營區為合法營地。縣府斥資4千萬在口湖鄉椬梧滯洪池設置露營區，預計下半年開幕營運，帶動海線觀光；另因災損與營運因素停擺的十字關露營區，也將於今年中旬重新招商。

縣府文化觀光處統計，全縣共有37處私人露營場，多數因用地地目及水土保持計畫未完備，尚未合法化，僅一處合法經營，持續輔導中。縣府2024年投入4千萬元，在古坑打造十字關露營區，成為首處公辦的山區合法露營場，設有高式營位平台、平面營位、預鑄式浴廁及帳棚式服務站等設施。

該營區於2024年9月委外營運，開幕初期即吸引人潮，假日幾近滿位，去年7月營區受丹娜絲颱風重創，主帳受損嚴重、營區後方枯木倒伏，加上營運廠商個人因素，已於去年9月提前解約，營運中斷至今。

文化觀光處長謝明璇表示，十字關露營區主打森林旅宿體驗，可遠眺雲嘉地區百萬夜景，市場詢問度高。現階段正進行設施修復及山坡枯木清理，預計今年中旬完成整備並重新對外招商，恢復營運。

為平衡山海發展，縣府在椬梧滯洪池投入4千萬元設置露營區，去年8月舉辦試露活動獲得好評。園區規畫38個石頭營位及12個泥地營位，並設置簡易衛浴，可供車宿與一般露營使用。謝明璇指出，該案預計4月下旬辦理招商，若進度順利，最快可於下半年營運，成為雲林海線新興觀光亮點。

謝明璇強調，椬梧滯洪池為重要防洪設施，未來在維持既有防災功能下，導入露營與環境教育元素，優化海線旅遊動線，朝向兼具防洪、教育與觀光的多元空間發展。

雲林縣政府在口湖鄉椬梧滯洪池投入4千萬元設置露營區，去年8月舉辦試露活動。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府在口湖鄉椬梧滯洪池投入4千萬元設置露營區，去年8月舉辦試露活動。圖／雲林縣政府提供