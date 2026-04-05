鐵道旁震動10年掛筊不掉 嘉義大林武聖宮顯神蹟信徒稱奇

嘉義縣大林鎮武聖宮自2017年8月8日一名信徒擲出「掛筊」以來，至今已歷時近10年。這對聖筊恰好掛在神桌龍鳳桌裙上，儘管宮廟緊鄰鐵道，10年來有上百列火車行經產生劇烈震動，且期間遭遇多次地震與颱風侵襲，掛筊始終屹立不搖，令信徒嘖嘖稱奇。

2026-04-05 12:29