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鐵道旁震動10年掛筊不掉 嘉義大林武聖宮顯神蹟信徒稱奇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
主委孫坤錦表示，掛筊突破廟內紀錄 3162天歷經無數火車震動。圖／讀者提供
主委孫坤錦表示，掛筊突破廟內紀錄 3162天歷經無數火車震動。圖／讀者提供

嘉義縣大林鎮武聖宮自2017年8月8日一名信徒擲出「掛筊」以來，至今已歷時近10年。這對聖筊恰好掛在神桌龍鳳桌裙上，儘管宮廟緊鄰鐵道，10年來有上百列火車行經產生劇烈震動，且期間遭遇多次地震與颱風侵襲，掛筊始終屹立不搖，令信徒嘖嘖稱奇。

主委孫坤錦表示，宮裡至今出現8次掛筊，2013年是第一次，當時掛筊天數為7天。目前這對掛筊是第8次出現，自2017年8月8日懸掛至今已3162天，突破廟內紀錄。孫坤錦說，宮廟位於台鐵鐵軌附近，每天往返上百趟火車，加上地震、颱風，掛筊至今沒有掉落，令人讚嘆。

蔡姓民眾表示，曾到宮廟向神明請示，第一次擲出笑筊，第二次就出現立筊，認為是關聖帝君顯現神蹟，深信有神存在，只要心誠則靈。

歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖，信徒視為神蹟。圖／讀者提供
歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖，信徒視為神蹟。圖／讀者提供

歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖，廟方特製壓克力玻璃展示。圖／讀者提供
歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖，廟方特製壓克力玻璃展示。圖／讀者提供

嘉縣武聖宮緊鄰鐵道旁，百車次火車來回震動，廟內掛筊近10年仍屹立不搖。圖／讀者提供
嘉縣武聖宮緊鄰鐵道旁，百車次火車來回震動，廟內掛筊近10年仍屹立不搖。圖／讀者提供

這對掛筊自2017年8月8日懸掛至今已3162天。圖／讀者提供
這對掛筊自2017年8月8日懸掛至今已3162天。圖／讀者提供

歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖。圖／讀者提供
歷經地震颱風考驗，嘉縣武聖宮掛筊近10年屹立不搖。圖／讀者提供

地震 台鐵 宮廟

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