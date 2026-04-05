命運多舛！疫情、戰爭全遇上 雲林布袋戲傳習中心復工再度流標

雲林縣推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，卻接連受疫情、國際戰事與缺工等因素衝擊，工程進度一再延宕，近期更因美伊戰爭推升原物料價格飆漲，4月1日再度流標。雲林縣交通工務局表示，將全面檢討經費與物價後，重新上網發包，力求工程重回正軌。

「布袋戲傳習中心」設於虎尾農博公園，占地約17.7公頃，規畫包含演藝廳、展覽館及行政典藏中心等設施。計畫初期由文化部編列5億元經費，後因物價波動與多次流標，在台塑企業捐助5億元後，總經費提升至9.6億元，並於2021年3月動工。

但工程開工後，即遭遇COVID-19疫情影響，隨後又受烏俄戰爭衝擊，導致工料上漲與缺工問題加劇，加上設計與成本調整，進度屢屢停滯。縣府多次要求改善未果，最終於去年7月與承包商解約，當時工程僅完成約35%，已撥付經費約2.8億元，所幸結構安全無虞。

工程解約後，縣府委請台灣省土木技師公會進行現況鑑定，並公開徵詢意見、重擬招標文件，於去年底重新上網招標，但至今已流標多次，本月1日再度流標，推動進度再受打擊。

交通工務局長汪令堯指出，近期美伊戰爭引發國際原物料價格劇烈波動，恐為流標主因之一。為確保後續工程可行，將重新檢討預算與市場行情，再行辦理發包作業。

汪令堯表示，原預期若去年底順利發包，今年國際偶戲節可望在新場館舉行，但因工程延宕，進度已明顯落後。若今年招標順利，最快也需至6月才能復工，確定無法趕在今年活動前完工。