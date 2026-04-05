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南港生技園區聯外道路將通車 地方憂外車「逛大街」塞車惡夢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市新工處提供
銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市新工處提供

南港國家生技園區聯外道路下半年通車，通車前，地方憂心可能為在地居民帶來大量車潮，車流動線在里內繞行恐造成塞車，儘管未來生技園區到南港車站可更快，但在地居民「期待又怕受傷害！」

「隧道聯外道路一通車，車流動線會變成在中研里『逛大街』。」在地中研里長謝志勇憂心，未來聯外道路開通後，依照目前規畫動線，因為一出隧道聯外道路會馬上右轉，變成要繞里內一圈，但如果是直接左轉，就可很快接到研究院路上，目前的動線只會加重在地居民的交通負擔。

「這就是里民心裡的痛！」謝說，尤其他的里是住宅型社區，若車流動線在住宅社區繞，當然會造成交通影響阻塞，但因生技園區所在是在另外一個里，所以必須有市府官員的高度來幫忙協調。

另外停車需求部分，居民擔心的是，因聯外道路帶來的車流一增加，中研公園周邊車潮將增多，還有原本就不足的停車問題，可能直接變「一位難求」，影響在地居民生活品質。

議員陳宥丞與里長及相關單位先前也到中研公園現場勘查，達成幾項停車需求共識。第一， 停管處承諾將「中研公園規畫地下停車場」納入評估，並針對周邊停車供需進行盤點，包含尖離峰使用率與夜間需求等數據，提出初步的規畫方向與期程。 第二：中研公園已符合公園改造年限，若後續真的推動停車場興建，公園改造就能一起併入，創造更多元共融的市民活動空間。

北市交通局交工處表示，國家生技研究園區聯外道路由忠孝東路興中路口，往南銜接至研究院路一段130巷，主要因應生技園區開發後的交通需求，並可提供周邊居民通行。依行政院核定興建計畫書，南洞口東側至研究院路部分路段(研究院路一段130巷)係採東往西單向通行，洞口北往南為禁左管制。

交通局表示，如改為雙向，雖有助於分流，但涉及停車管制及地區動線議題，本處與相關單位仍刻正研擬相關方案。後續等本案工程開放通車後，將再依實際交通運行情形、地方民眾反映，滾動式檢討改善相關交通管制設施。

下半年將通車的南港國家生技園區聯外道路，將可讓南港中研、橫科、舊莊等里往返台北市中心，節省不少旅運時間；將為銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈，屆時從南港車站5分鐘可直達生技園區。但通車前，地方憂心影響交通壅塞與停車需求，議員也呼籲應提出相關配套。

銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市交通局提供
銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市交通局提供

南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影
南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影

銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市新工處提供
銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市新工處提供

南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影
南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影

南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影
南港國家生技園區的聯外道路下半年將通車，通車前，地方憂心帶來大量車潮，尤其車流動線規畫將在里內繞行，大家「期待又怕受傷害！」記者林麗玉／攝影

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