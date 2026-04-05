亞太棒球村撤攤重招商引爆球迷怒火 南市府檢討：溝通不足

台南亞太棒球國際訓練中心成棒主球場的場外臨時攤商重新招商惹議，市長黃偉哲昨表示，亞太棒球場是全國矚目的重大建設，招商程序依法辦理，但體育局在行政執行的溝通與說明不夠細膩，造成球迷不滿與誤解，市府責無旁貸，已要求體育局深刻檢討，主動對外說明、化解疑慮。

黃偉哲也針對今年一月受訪影片中的「So what」爭議說明，當時主持人提到亞太球場交通問題，他回應「So what」，本意是交通問題本來就該由市府負責解決，包括動線、接駁車等規畫，都要讓球迷更便利，絕非外界解讀的輕蔑態度。

對於市立棒球場看台棚架修繕問題，黃偉哲說，後續持續都有與統一獅球團善意溝通。所有的討論都是為了讓球場運作更臻完美、永續經營。

黃偉哲強調，市府與統一球團是長期深耕在地的夥伴，雙方對「棒球之都」的榮譽感一致，後續將以更主動、更具溫度的行政作為，將這份對棒球的堅持轉化為具體的服務能量。

亞太棒球訓練中心是賴清德總統擔任台南市長任內規畫，歷時十五年興建完成，賴總統昨天回台南出席祀典大天后宮春祭同時揭匾，國民黨立委謝龍介說有向賴總統反映此事，建議朝市府與統一球團雙贏方向推動，獲認同。

民進黨立委陳亭妃也說，市政府應盡快對外說明清楚，讓民眾了解事情全貌，讓球迷與市民回到單純支持棒球的心情，對台南體育發展才是最重要的。

市府表示，成棒主球場目前透過與中職聯盟及統一獅合辦賽事，並持續優化設施，進入最終認證階段，目標是在明年球季正式成為統一獅主場。