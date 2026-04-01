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嘉義迎首波有感雨勢伴隨雷聲 有效安撫缺水焦慮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地區今迎來入春後最顯著的一場春雨，雨勢伴隨陣陣雷聲，街頭可見機車族紛紛穿上雨衣防雨。記者李宗祐／攝影
嘉義地區今迎來入春後最顯著的一場春雨，雨勢伴隨陣陣雷聲，街頭可見機車族紛紛穿上雨衣防雨。記者李宗祐／攝影

嘉義地區今天上午出現雨勢還伴隨著雷聲，迎來入春後最顯著的一波雨勢。嘉義氣象站主任張耿衡表示，雖然這不是今年的第一場春雨，但與先前山區飄細雨的情況相比，今天的降雨在強度上明顯「顯著且有感」，且同步觀測到雷聲，增加了春雨的特徵感。在近期水情吃緊的壓力下，這場及時雨不僅滋潤土地，也讓不少擔心旱象的民眾感到安心。

張耿衡指出，這波雨勢自上午10時左右由西區開始蔓延。根據氣象站觀測，嘉義市西區約在10時10分開始出現明顯降雨；山區部分，阿里山區約在10時左右降雨，目前累積雨量約4.5毫米。雖然平地與山區皆有感，但降雨量目前僅約數毫米，並非大雨等級，對於旱象的緩解作用仍有限。

針對短期天氣預報，張耿衡預估，今天午後雨勢就會逐漸趨緩。隨著清明連假將至，明天雨勢不明顯，降雨多偏向山區；周四、周五受另一波水氣影響，仍有降雨機會。氣象站提醒民眾，雖然春雨暫解憂慮，但平原地區居民出門仍應隨身攜帶雨具，並持續留意最新的氣象資訊。

雨量 嘉義 缺水

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