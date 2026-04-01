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孕媽咪幼兒家庭享福利 嘉市首推冷氣免費清洗守護呼吸健康

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／翻攝
嘉市推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／翻攝

為打造更健康的育兒環境，嘉義市政府持續擴大婦幼照護政策，除了「在嘉好，好孕幼健康」篩檢與「好孕專車」補助外，環保局今年再推出全新措施，首創「孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務」，將照護觸角延伸到室內空氣品質。

環保局表示，許多育有幼兒的家庭，夏季長時間使用冷氣空調，若空調設備未定期清洗，內部容易累積灰塵、黴菌與細懸浮微粒，隨著冷風循環散布室內，不僅影響空氣品質，也可能增加孕婦及幼兒呼吸道不適風險。因此，環保局針對孕婦及育有3歲以下幼兒的家庭，提供冷氣免費清洗服務，並加碼室內空氣品質免費健檢，希望協助家庭打造更安全、舒適的居家環境。

此外，針對一般住宅、非營業用電戶，市府也提供冷氣清洗補助，每台補助600元、每戶最多補助2台，申請期限到10月31日。孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務，申請期限至9月30日止，名額有限、額滿為止，呼籲民眾及早提出申請。

環保局建議民眾搭配使用 台灣電力APP，隨時掌握家中用電狀況。透過定期清潔空調、提升運轉效率，不僅能讓居家空間更舒適，也有助節能減碳。補助方案、申請流程及表單下載，可至嘉義市政府環境保護局官網查詢，或撥打專線05-2251775分機4111洽詢。

孕媽咪幼兒家庭享福利，嘉市首推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／翻攝
孕媽咪幼兒家庭享福利，嘉市首推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／翻攝

孕媽咪幼兒家庭享福利，嘉市首推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／攝影
孕媽咪幼兒家庭享福利，嘉市首推冷氣免費清洗守護呼吸健康。記者魯永明／攝影

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