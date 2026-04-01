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一捲70元照樣排爆 越南新住民人氣攤幸福春捲清明節前大排長龍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影
嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影

清明節是傳統小吃春捲旺季，不少民眾準備春捲皮、配料，也會買春捲解饞。嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。

儘管近年原物料價格上漲，這家越南新住民經營的春捲攤，過去一捲維持60元多年，今年撐不住成本壓力，調漲10元，從60元變成70元。不過即使漲價，仍有許多顧客願意排隊購買，不少人直言，「一年才吃一次，漲10元還可以接受」。

清明連假未到，攤位前湧現排隊人潮。老闆娘忙著包春捲、裝袋、收錢，幾乎沒有停下來的時間。她表示，每逢清明節前，攤位前總是特別忙碌，需要增加人手，才能應付。

「春捲CP值很高，吃一捲就很飽」，不少在地人和遊客都會特地前來購買。這家小攤經營超過10年，主打現包春捲，一捲捲餡料飽滿、分量十足。內餡除了高麗菜、豆干、蛋酥之外，還加入花生粉、香菜、肉鬆、豆芽菜等七、八種配料，口感層次豐富。

越南新住民盧銀俏2008年嫁來台灣，看準台灣養生風潮，先到春捲店打工再創業，每天工作12小時，月休2天，2012年終於擁有春捲小攤，扎實用料與親切待客，讓她開店就賣出逾千個春捲，清明連假許多人排隊逾1小時，耐心等待，就只為咬那一口幸福春捲滋味。

嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影
嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影

嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影
嘉義市公明路上幸福春捲小攤，每逢清明節前總會吸引大批人潮，現場經常大排長龍，不少人就是為了那一口料多又飽滿的春捲而來。記者魯永明／攝影

清明節 嘉義 越南

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