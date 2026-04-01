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嘉義文創產業園區下月大整修 進駐業者怨搬遷倉促憂文創聚落消散

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影
日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修，消息一出，讓進駐文創業者措手不及，對未來營運與文創聚落發展充滿疑慮；遊客擔心封園。

園區有49家業者進駐，許多業者長期經營，不少店家深耕超過10年，形成在地文創聚落。突如其來搬遷通知，讓業者直言「腦中一片空白」。獨立書店「勇氣書房」負責人表示，剛從花東返回，隔天便接獲通知，包含書店所在多棟歷史建物10日起陸續整修，工期長達10個月，要求業者須提前撤離清空，時間壓力沉重。

部分業者指出，園區多為短期租約，有業者租期未滿被通知搬遷，儘管園區承諾提供替代空間，但搬遷涉及裝潢、人力與時間成本，對小型文創業者而言負擔不輕。經營創意美術教室「別讓公主不開心」的業者坦言，學生習慣在原地上課，搬遷將面臨招生上課經營不確定性。業者大多正面看待整修必要性，因園區歷史建築建於1920至1930年代，年久失修，漏水與管線老化問題頻傳，此次整修被視為「必要之痛」。但業者憂心，一旦聚落打散，未來要重新凝聚人潮與文化氛圍，恐非易事。

對此，台灣生活美學基金會說，工程總經費逾6700萬元包括9棟歷史建築，去年文化部編預算，歷史建築修復再利用計畫通過嘉市文化局審查，因涉及無障礙設施及電梯設置等問題，工程延至3月初才決標。基金會強調，施工分區進行，10日先針對無業者進駐建物清空動工，考量人車分流與施工安全，施工區域將設置圍籬，避免影響營運。園區不會全面封閉，未施工區開放，將提供其他空間給承租業者營運。

嘉市文化局表示，去年初核准歷史建築修復再利用計畫，市府相關單位將依規定進行工程查驗與使用執照核發，關注業者安置營運狀況，協助降低衝擊。隨著工程即將動工，如何在文化資產保存與文創產業發展之間取得平衡，受各界關注。

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影
日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影
日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影

日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影
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日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影
日治時期舊嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，2023年文化部重新委託台灣生活美學基金會營運管理，下個月將啟動9棟歷史建築修復再利用整修工程，園區近日公告10日起展開為期10個月整修。記者魯永明／攝影

歷史建築 文創 嘉義

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