南部唯一經國行館封閉多年 文史人士：不該因意識形態棄歷史

台南永康公園內有南部唯一的經國行館，但建築損壞，封閉五年多迄今，地方傳出修復後可能更名、甚至清空文物轉作他用，盼保存歷史記憶；文史工作者也呼籲避免意識形態影響文化資產保留。對此，永康區公所表示，會廣納各方意見。

這座紅瓦白牆行館是已故總統蔣經國以前南下視察時，多次入住雲山農場內的臨時居所，據了解，行館也是由他親自指導興建；經文史考據發現，行館牆壁厚度達卅公分，完全比照軍事防護規格，早期設有兩座崗哨，見證冷戰時期特殊政經背景，館內也曾陳列蔣經國使用的桌椅、家具及與民眾互動的珍貴紀錄。

經國行館現狀缺乏經費與專業人力，長期疏於保養，建物和館內文物已有腐朽損壞，甚至淪為清潔工具庫房。附近居民指出，部分政治人物團體標籤化指行館為「威權象徵」、要求拆除，基層管理單位則擔心涉政治爭議「寧可不動，也不願出錯」，形成封閉並任由荒廢的情況。

「自詡文明國度，不應如此對待歷史」一名文史工作者說，保存經國行館不代表特定政治立場，而是對歷史客觀呈現，經國行館與周邊眷村群體有深厚情感連結，是永康珍貴的文化資產，「不應對不同年代的文化資產以不同標準對待」。

永康區公所表示，行館目前仍屬受損待整修狀態，未來的名稱與功能定位，公所並無預設立場，將透過公共參與機制，廣納各方意見並凝聚共識，力求在轉型與歷史保留間取得平衡。