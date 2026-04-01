拚重現永康公園滿塘荷花、文史風華 台南市府擬復育措施

永康區是台南人口最多行政區，在鬧區占地四公頃的永康公園，不僅內有史前「網寮遺址」、前身為雲山農場，是前總統蔣經國的行館，且椰風荷葉曾號稱永康第一景，但近年荷花枯萎、水鳥散去；議員指出，缺乏整體規畫與專業管理，會在議會提案要求做「復舊與活化」。

南市府回應，永康公園管理將朝「生態復育、景觀優化、文化保存」三大方向，強化日常維護管理，也會納入專業意見及民意建議，致力重現雲山農場風華。

永康公園地形蜿蜒起伏、花木扶疏，周遭眷村圍繞，早年三大池塘每逢盛夏開滿荷花，岸邊高聳椰林與紅瓦行館相映，吸引水鳥築巢繁衍，形成「第一景」地標，但民眾直呼，美景與珍貴文史底蘊風華盡失。

永康公園內的經國行館曾是在地人休閒去處、老兵回憶連結，已封閉多年。圖為先前有開放時的外觀情況。圖／市議員李鎮國提供

曾任在地里長多年的市議員李鎮國感慨，這幅景象寫入過永康市誌，自己也連辦五屆寫生比賽，當年幾乎是永康人共同的記憶，如今只剩空蕩草地、一潭死水。陳姓耆老說，公園僅維持草皮整理與基本設施，看起來比一些社區公園還普通。文史工作者憂心，公園若只零星修補，網寮遺址的教育意義與公園休閒觀光功能不再。

「不能讓在地人眼中的第一景，淪為面目全非、沒有特色的社區公園」李鎮國指出，水面因水芙蓉與布袋蓮繁衍，管理單位疑為省事而噴灑藥劑，缺乏專業生態管理，結果荷花一併消失、棲息鳥類轉向他處，建議應清理大池塘堆積多年的淤泥與廢棄物，重新種植荷花恢復景觀。另外，遺址應做整體規畫保存，系統性展示與解說，才能提升此公園存在價值。

市府說，農業局將邀集生態專家評估，研擬適當的棲地營造與復育措施，盼逐步恢復生態多樣性。另外，永康公園所在區域涉及網寮遺址，工務局設置公園遊具過程採取嚴謹對策，配合文化局要求於施工過程進行考古施工監看，確保任何地下擾動皆不傷害地下文化層，並搭配考古試掘進一步了解地下遺留狀態，同時也將文化資產類別中較抽象的「考古遺址」，與公園空間結合，以解說牌的形式轉化為具體的環境教育，讓永康公園不只是綠地，更是歷史教室。