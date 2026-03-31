雲林口湖椬梧滯洪池8米大天鵝3日登場 超萌天鵝提前曝光超吸睛

雲林縣首度舉辦天鵝湖嘉年華於4月3日盛大登場，將在口湖鄉有小日月潭之稱的椬梧滯洪池，裝設高達8公尺的大天鵝，並同步在高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所前廣場設置3米高的天鵝藝術裝置，今天超萌的天鵝率先在口湖公所前亮相，馬上引來民眾拍照打卡，縣府歡迎大家把握機會觀賞。

今天「天鵝湖嘉年華」開幕前記者會，在口湖鄉公所前舉行，由縣長張麗善副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德、議員黃文祥、口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊、中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂、口湖鄉農會總幹事呂惠玲，3米高白雪般的美麗天鵝裝置藝術，提前曝光，超吸睛 。

張麗善表示，天鵝湖嘉年華是今年兒童節的重點活動，4月3日至12日在椬梧滯洪池盛大登場，最大亮點是8米高巨型天鵝，結合湖面水景，打造全台打卡新地標，此外，還有精彩表演、親子互動、市集美食及生態導覽，串聯在地農畜產資源，假日限量發送1500份「鵝樂券」及1000份鵝肉粽、鵝米糕試吃。

張麗善說，椬梧滯洪池有美麗的環湖步道，雲林又是鵝肉重要產地，口湖也盛產烏魚子、文蛤、鰻魚及蝦子等水產，當天還有集點抽獎，好吃又好玩，希望大家別錯過。

魏勝德也指出，除了8米大天鵝，也將在高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所前廣場設置3米高的天鵝，透過城市意象串聯，營造活動氛圍，同時也規畫免費接駁車，4月3日至6日、4月11日至12日上午9時30起，除高鐵雲林站、嘉義站每30分鐘發車至活動現場之外，口湖遊客中心及金湖萬善爺廟，每10分鐘也有接駁，期能帶動人潮行銷雲林優質產業。

雲林首屆鵝嘉年華會將在有小日月潭之稱的口湖椬梧滯洪池舉行，8米大天鵝4月3日將漂在湖面，縣府邀請大家這場難得的天鵝盛會。記者蔡維斌／攝影