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台南歸仁南北發展嚴重失衡 立委議員要中央地方合力改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁南北發展遭質疑嚴重失衡，立委、議員要中央與地方合力改善。記者周宗禎／攝影
台南歸仁南北發展遭質疑嚴重失衡，立委、議員要中央與地方合力改善。記者周宗禎／攝影

台南「歸仁區南北發展嚴重失衡！」台南市議員鄭佳欣今天在歸仁保西代天府開公聽會，邀請中央與地方相關單位與多名里長對談，許多附近民眾到場旁聽，從上午10點多一路開到下午1點過後，鄉親反應也很熱烈。

立委陳亭妃也配合邀請中央國土署、水利署等相關單位列席、回答民眾與里長的意見。鄭佳欣要求市政府「不能再遺忘保西」，質疑「不是沒有資源，是現有條件沒有被啟動」。

鄭佳欣質疑「北歸仁、保西地區有特色，政府也有資源，只是沒規畫、更沒行動，過去政府官員、民代到地方上多在「沾醬油」，保西地區的「痛點」只出一張嘴承諾改善、有資源卻沒有實際兌現。

她說，地方多年來爭取設置特色公園、外環道、腳踏車步道、大昌橋照明。呼籲文化局協助社造，重視北歸仁文化活動，七甲花卉區如何留客與郭姓宗祠、潁川家廟活化等等諸多問題，政府應該先做好現有待改善的，再談未來願景如何如何。

鄭佳欣舉例，七甲花卉區假日日經常大塞車，遊客來也只是看看買花完了就走，因為沒有休憩空間。雖然卡到地目問題，但許多農民土地閒置、可以考慮非固定的貨櫃組合、推出DIY親子活動，不是只買花。

另外在地里長也陸續提到大昌橋、八甲橋、湖七橋等交通樞紐照明、號誌改善與鹽水溪防汛道路美化，尤其北歸仁完全沒有特色公園，地方也不希望公園只有罐頭遊憩設施、複製貼上其他公園規畫，毫無地方特色。

陳亭妃表示，今天確定已可解決路燈、號誌問題市府可以處理。希望紅瓦厝社造加速推動，45歲以下在地青年願意投入，政府的補助最高可達150萬，固定辦市集也要先做。

陳亭妃說，聯外道路對北歸仁的發展非常重要，目前北歸仁大多非都市土地、多只能整修沒辦法開發新建。因沒帶動交通改善，未來光是塞車就塞死，行政院長卓榮泰日前也強調要有交通網絡配合，南歸仁的沙崙科學城也才能發展。

她說，重要建設需要可行性、環評、規畫，要實現還要很久，可以先做的事後壁的蘭花產業園區與歸仁的花卉園區，可結合南北串聯，七甲花卉區交通改善，「土地變更沒問題的都會優先處理」。

台南歸仁南北發展遭質疑嚴重失衡，立委、議員要中央與地方合力改善。記者周宗禎／攝影
台南歸仁南北發展遭質疑嚴重失衡，立委、議員要中央與地方合力改善。記者周宗禎／攝影

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台南歸仁南北發展遭質疑嚴重失衡，立委、議員要中央與地方合力改善。記者周宗禎／攝影
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陳亭妃 水利署 台南

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