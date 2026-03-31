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阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡 登米其林指南推薦餐桌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，攜手新加坡餐飲品牌瓊榮記合作，登米其林指南推薦餐桌。圖／嘉義縣政府提供
阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，攜手新加坡餐飲品牌瓊榮記合作，登米其林指南推薦餐桌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣番路鄉農會攜手米其林指南推薦的新加坡餐飲品牌瓊榮記開發新商品「阿里山青心烏龍茶拉麵」，成功進軍新加坡市場，首度進入當地米其林指南推薦餐廳，拓展東南亞市場里程碑，縣長翁章梁今天與農會總幹事趙幸芳一起參加新加坡封櫃儀式，見證嘉義優鮮品牌走向國際。

趙幸芳介紹，新加坡瓊榮記主廚團隊以「阿里山青心烏龍茶拉麵」入菜，開發多款創新料理，融合南洋濃郁風味與台灣高山茶清香，「以茶解膩、以茶提香」，透過茶香入菜，也推出嘉義果乾及南洋風味咔啦脆蝦等聯名商品，除了提升料理層次，也讓台灣茶文化躍上國際餐桌。

翁章梁表示，嘉義縣農業共同品牌「嘉義優鮮」目前已集結235家業者，推廣超過800項商品，其中有16項產品通過審核成功銷往日本，並在新加坡與實體通路商合作推廣，未來將持續尋求與進口商及通路方合作，讓嘉義優鮮產品得以穩定輸出至海外市場。

趙幸芳也說，當初提供產品試菜時，瓊榮記也未預料到阿里山青心烏龍茶拉麵的煮麵水仍保有濃厚茶香，代表產品品質經得起考驗，此次成功拓展海外市場，具有歷史意義，未來將持續研發優質產品，讓世界看見嘉義與番路鄉，並期盼在新加坡市場有亮眼表現。

番路鄉農會攜手嘉義在地出口業者「富淯有限公司」與新加坡品牌瓊榮記合作。富淯有限公司表示，未來將推動「每季主題菜單」，持續開發台星聯名商品，讓台灣不同產季的優質食材持續進入國際市場，首季主題菜單及聯名商品，預計4月下旬正式上市。

阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，登米其林指南推薦餐桌，嘉義縣長翁章梁（左三）今天參加封櫃儀式。圖／嘉義縣政府提供
阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，登米其林指南推薦餐桌，嘉義縣長翁章梁（左三）今天參加封櫃儀式。圖／嘉義縣政府提供

阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，登米其林指南推薦餐桌，嘉義縣長翁章梁今天參加封櫃儀式。圖／嘉義縣政府提供
阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡，登米其林指南推薦餐桌，嘉義縣長翁章梁今天參加封櫃儀式。圖／嘉義縣政府提供

農會 翁章梁 拉麵 阿里山

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