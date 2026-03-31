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台西光電場每年回饋金達2億元 地方連署要求回饋透明制度化

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦（右）和議員參選人郭佩瑄（左）共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦（右）和議員參選人郭佩瑄（左）共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影

雲林民進黨議員顏嘉葦和議員參選人郭佩瑄今天聯袂召開記者會，指控全國最大的台西新興綠能園區去年二點四億元回饋金，未能落實回饋台西，除提出三大訴求並將發動「縣長還錢來」連署，期能建立公開透明回饋制度，帶動海口發展。縣府則表示，回饋金均依法辦理。

韋能能源開發的台西鄉離島新興光電區二二六公頃，總裝置容量二七二MW，年發電量高達三點七億度，是國內最大單一綠能發電園區，顏嘉葦指出，光電每年有逾兩億元的回饋金，被雲林縣府「暗槓」移作他用，使海口鄉親未感受到綠能帶來的好處。

台西鄉民丁河山等人說，一年兩億回饋金對財政窮困的台西而言是很可觀的經費，用途很大，起碼一半應用在台西才合理。丁小綺也說，沿海風頭水尾一直發展不起來就因沒錢又沒人，很多人不知道有這一大筆錢，不應用在煙火式活動，用在帶動青年返鄉，為下一代營造更好的成長環境才對。

郭佩瑄說，回饋金一年約兩億，新興光電一一二年運轉迄今少說也有六億元，這筆龐大資金卻未讓台西發展，就連園區相鄰的海口生活館風光一時，如今荒廢無人，光電區將再營運二十年，回饋金可達四十億元，依再生能源發展條例核心，應要優先發展地方、照顧居民。

她強調，要縣府還錢並非要挑起對立，只要求正本清源建立一套計畫，回歸到青年創業、老人長照之上，甚至補助家用電費，每分錢用來繁榮地方，照顧居民，才符合回饋存在的本意。

顏嘉葦指出，去年回饋金實際用於海口不到一成，且被挪用舖橋造路，這些都是預算「經常門」科目，雖一再質詢也沒用，因此發起「縣長還錢來」連署，要求回饋金起碼一半用於台西，其餘再用於鄰鄉，建立可長可久公開透明的回饋制度，繁榮沿海。

雲林縣府建設處指出，依「光電回饋金撥付作業要點」回饋金50%撥付給彰化縣及雲林縣政府，並以案場所在地鄰近鄉鎮為優先回饋對象。縣府再依「光電回饋金分配計畫」用於麥寮、台西、崙背、東勢、四湖鄉、口湖鄉、水林及北港等8個沿海鄉鎮，該分配計畫已獲經濟部核定同意。

建設處指出，回饋金用於公共建設優化、生活環境提升等已見實效，未來將持續為沿海創造更優質的生活環境與永續發展，讓沿海居民共享綠能發展成果。

國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，地方提出一半分給台西的訴求。記者蔡維斌／攝影
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，地方提出一半分給台西的訴求。記者蔡維斌／攝影

國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，地方提出一半分給台西的訴求。記者蔡維斌／攝影
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，地方提出一半分給台西的訴求。記者蔡維斌／攝影

國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦（左）和議員參選人郭佩瑄（右）共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦（左）和議員參選人郭佩瑄（右）共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影

全最大的單一光電案場台西新興離島光電園區，占地226公頃，年發電量達3.7億度。記者蔡維斌／攝影
全最大的單一光電案場台西新興離島光電園區，占地226公頃，年發電量達3.7億度。記者蔡維斌／攝影

國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦和議員參選人郭佩瑄共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影
國內最大的台西新興光電園區每年有約兩億餘元回饋金，縣議員顏嘉葦和議員參選人郭佩瑄共同發起聯署，要求一半回饋金分給台西，並建立公開透明制度化。記者蔡維斌／攝影

民進黨 口湖鄉 雲林 光電

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