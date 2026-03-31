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嘉義縣愛心待用餐服務擴大 58家餐廳投入照顧弱勢家庭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府攜手嘉義縣慈善團體聯合協會關懷弱勢，推動愛心待用餐，今年已有58家餐廳及自助餐加入待用餐行列，縣長翁章梁今天頒發感謝狀，感謝在地企業、宮廟及民間團體支持，挹注資源購買待用餐，協助弱勢家戶獲得穩定餐食支持，提升基本生活品質。

社會局長張翠瑤說，委託嘉義縣慈善團體聯合協會辦理嘉義縣物資銀行，服務過程有發現弱勢家戶除了有民生用品物資需求，也有不少人因經濟壓力長期三餐不濟，且餐食不營養，物資銀行媒合不同類型待用餐店家，結合在地團體捐贈的經費，讓弱勢家戶憑餐券兌換餐食。

翁章梁說，社會資源分配不均，但有很多人願意行善，透過政府平台媒合，可將資源有效送至有需要者手中，隨著AI時代來臨，社會結構可能改變，但民間持續投入公益，多個在地企業、宮廟及公益團體加入，結合政府推動助學與待用餐方案，將形成穩定的支持力量。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，現在服務鄉鎮為義竹、水上、梅山、鹿草、竹崎、朴子、新港、溪口、太保及阿里山等10鄉鎮市，已有58家友善店家加入待用餐服務，服務超過10.5萬人次，未來會持續串聯更多單位加入愛心行列，讓待用餐據點遍及全縣18鄉鎮市。

嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣愛心待用餐服務擴大，58家餐廳投入照顧弱勢家庭，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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