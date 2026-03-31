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嘉義義竹「天來美術館」開館 祖厝三合院打造偏鄉藝文地標

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉天來美術館今天開館，由祖厝三合院轉型為偏鄉藝文新地標。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉天來美術館今天開館，由祖厝三合院轉型為偏鄉藝文新地標。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義竹鄉藝文新地標「天來美術館」今天正式開館，遠流出版公司董事長王榮文與館長文曼君賢伉儷籌備，邀請國際建築師毛森江操刀設計，開館首展推出「初學者王榮文與藝術家程延平的對畫」聯展，嘉義縣長翁章梁及藝文界人士參加揭幕儀式，見證偏鄉美術館誕生。

王榮文將祖厝化私為公，修建王家祖厝球舍，帶動銀髮族學球風氣、縮短臥床時間，原三合院灶腳、牛棚及穀倉的破舊房舍轉化為美術館。天來美術館取自父親姓名王天來，館名旁邊題有「善之所在」字樣，取自母親王翁善，紀念父母「古意卡有底、有量卡有福」教養恩澤。

美術館設計以「農夫美術館」為概念，打造清水模「斗笠屋頂」及館外田埂路意象廊道。王榮文在美術館籌備期間受藝術家程延平啟發，捨棄傳統筆墨，以掃把、刷子等工具豪邁作畫，首幅大畫生動呈現童年八掌溪畔父親鞭打老牛深刻回憶，最終兩人決定合作推出博物館首展。

王榮文說，有意蓋美術館，無意中成為畫家，希望這個美術館在義竹發揮小小的作用，義竹是博士之鄉，許多人才出外打拼後便與家鄉漸行漸遠，若每個離鄉遊子功成名就後願意回到故鄉做點事，即使只是裝修舊房、偶爾回老家「二地居」，都是對家鄉的莫大貢獻。

文曼君表示，天來美術館定位為「平凡人的美術館」，期許空間能成為嘉義鄉下的藝術育成基地，首展自3月31日起至7月19日，每周四至周日早上10點到下午5點， 4月3日當天由王榮文與程延平駐守天來美術館，親自為大家導覽，盼帶動地方藝文發展。

翁章梁說，王榮文長期投入文化推廣，將資源帶入地方，對提升偏鄉藝文有指標意義，義竹鄉非常純樸，也是他的故鄉，不臨海、不靠山，造就義竹人的個性十分務實，孕育出許多文人，感謝王榮文為偏鄉藝文帶來正面影響，希望啟發更多人對義竹鄉帶來貢獻。

嘉義縣義竹鄉天來美術館以「農夫美術館」為概念設計，打造清水模「斗笠屋頂」及館外「田埂路」意象廊道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉天來美術館以「農夫美術館」為概念設計，打造清水模「斗笠屋頂」及館外「田埂路」意象廊道。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義竹鄉天來美術館今天開館，縣長翁章梁參加揭幕儀式，並走訪館內參觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉天來美術館今天開館，縣長翁章梁參加揭幕儀式，並走訪館內參觀。圖／嘉義縣政府提供

美術館 嘉義 翁章梁

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