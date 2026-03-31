台南最大「南山公墓」保存開發爭議 市府：管理才是關鍵

台南市最大公墓「南山公墓」多年來面臨開發及保存爭議，台南市政府今天表示，南山公墓承載歷史文化意義不容忽視，但保存不等於放任，管理才是關鍵，也讓歷史得以延續。

台南市副市長葉澤山、姜淋煌今天聯袂召開記者會，說明南山公墓保存規劃；葉澤山指出，南山公墓因面積龐大及時間久遠等因素，管理困難，市府基於公共安全、衛生及城市發展考量，才進行大規模管理及規劃。

葉澤山表示，南山公墓兼具歷史文化價值與都市生活空間特性，市府尊重多元意見與地方心聲，並以「尊重歷史紋理、回應公共需求、審慎評估、環境管理」為核心原則，推動整體規劃。

葉澤山說，南山公墓並非大型開發，而是規劃整合型生命園區及公園等，用地目的相當明確。南山公墓文資審議透明且嚴謹，完全尊重學者專家專業判斷。

葉澤山表示，南山公墓歷經明鄭、清領、日治至戰後時期，具有重要歷史脈絡，但隨著都市發展，公墓周邊逐步形成生活圈，道路、住宅和墓區相鄰，地方長期反映環境管理與空間整理需求，市府將在尊重歷史紋理前提下，尋求和現代生活共存方案。

姜淋煌說，在南山公墓文資審議需求方面，市府不會立即要求遷葬，目前將先由沒有爭議部分優先進行環境改善。

市府說明，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但承載歷史文化意義不容忽視，市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間轉型與再生。

市府強調，南山公墓規劃不是以開發取代保存，而是透過有系統整理和管理，讓歷史得以延續，也提升環境品質，在保存與發展間取得適當平衡。