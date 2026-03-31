快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台南最大「南山公墓」保存開發爭議 市府：管理才是關鍵

中央社／ 台南31日電

台南市最大公墓「南山公墓」多年來面臨開發及保存爭議，台南市政府今天表示，南山公墓承載歷史文化意義不容忽視，但保存不等於放任，管理才是關鍵，也讓歷史得以延續。

台南市副市長葉澤山、姜淋煌今天聯袂召開記者會，說明南山公墓保存規劃；葉澤山指出，南山公墓因面積龐大及時間久遠等因素，管理困難，市府基於公共安全、衛生及城市發展考量，才進行大規模管理及規劃。

葉澤山表示，南山公墓兼具歷史文化價值與都市生活空間特性，市府尊重多元意見與地方心聲，並以「尊重歷史紋理、回應公共需求、審慎評估、環境管理」為核心原則，推動整體規劃。

葉澤山說，南山公墓並非大型開發，而是規劃整合型生命園區及公園等，用地目的相當明確。南山公墓文資審議透明且嚴謹，完全尊重學者專家專業判斷。

葉澤山表示，南山公墓歷經明鄭、清領、日治至戰後時期，具有重要歷史脈絡，但隨著都市發展，公墓周邊逐步形成生活圈，道路、住宅和墓區相鄰，地方長期反映環境管理與空間整理需求，市府將在尊重歷史紋理前提下，尋求和現代生活共存方案。

姜淋煌說，在南山公墓文資審議需求方面，市府不會立即要求遷葬，目前將先由沒有爭議部分優先進行環境改善。

市府說明，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但承載歷史文化意義不容忽視，市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間轉型與再生。

市府強調，南山公墓規劃不是以開發取代保存，而是透過有系統整理和管理，讓歷史得以延續，也提升環境品質，在保存與發展間取得適當平衡。

台南 公墓

延伸閱讀

別讓清明祭祖變「燒墓」！桃市消防大有分隊前進公墓、殯儀館實戰緝火

掃墓防災 7縣市林火警告升至最危險

瑠公圳蔡宅文資審議 屋主籲保存稀有二戰決戰住宅

清明連假台南將湧入返鄉掃墓及旅遊觀光人潮 警規畫交通疏導措施

相關新聞

口湖椬梧滯洪池8米大天鵝3日登場 超萌天鵝提前曝光超吸睛

雲林縣首度舉辦天鵝湖嘉年華於4月3日盛大登場，將在口湖鄉有小日月潭之稱的椬梧滯洪池，裝設高達8公尺的大天鵝，並同步在高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所前廣場設置3米高的天鵝藝術裝置，今天超萌的天鵝率先在口湖公所前亮相，馬上引來民眾拍照打卡，縣府歡迎大家把握機會觀賞。

台南歸仁南北發展嚴重失衡 立委議員要中央地方合力改善

台南「歸仁區南北發展嚴重失衡！」台南市議員鄭佳欣今天在歸仁保西代天府開公聽會，邀請中央與地方相關單位與多名里長對談，許多附近民眾到場旁聽，從上午10點多一路開到下午1點過後，鄉親反應也很熱烈。

台西光電場每年回饋金達2億元 地方連署要求回饋透明制度化

雲林縣民進黨議員顏嘉葦和議員參選人郭佩瑄今天聯袂召開記者會，指控全國最大的台西新興綠能園區去年二點四億元回饋金，未能落實回饋台西，除提出三大訴求並將發動「縣長還錢來」連署，期能建立公開透明回饋制度，帶動海口發展。縣府則表示，回饋金均依法辦理。

阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡 登米其林指南推薦餐桌

嘉義縣番路鄉農會攜手米其林指南推薦的新加坡餐飲品牌瓊榮記開發新商品「阿里山青心烏龍茶拉麵」，成功進軍新加坡市場，首度進入當地米其林指南推薦餐廳，拓展東南亞市場里程碑，縣長翁章梁今天與農會總幹事趙幸芳一起參加新加坡封櫃儀式，見證嘉義優鮮品牌走向國際。

6天雜草墓地狂燒92件 雲林林火風險達「最危險等級」

農業部林火風險評估資料顯示，3月31日雲林等7縣市淺山地區已達警告最危險等級。適逢清明掃墓時節，山林用火風險升高，雲林縣山區近日也接連傳出火警，消防人員疲於奔命。縣府今在古坑草嶺山區辦理「森林火災搶救演練」，全面檢視防救災應變能力，縣長張麗善呼籲，星星之火可以燎原，盼民眾共同守護山林。

以公車亭為家還爽喝星巴克愛心餐 志工無奈喊話別再送餐了

嘉義縣民雄鄉東榮國小旁的公車亭，長期遭1人占用並堆放雜物，導致候車民眾、學童避讓，環境髒亂更令地方困擾。民雄鄉公所清潔隊上周三才出動垃圾車清空現場，未料不到1周又恢復原狀，甚至有民眾送來餐點與星巴克咖啡，讓當地志工深感無奈，呼籲大眾別再盲目施捨，以免助長占用行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。