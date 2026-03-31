快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營質疑光電回饋金分配不公 雲林縣府：依法辦理

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣31日電

「韋能能源新興電廠」自112年起發電，每年上億元回饋金，民進黨雲林縣議員顏嘉葦等人今天提出回饋金用於在地等3訴求，並發起連署向縣府討錢；縣府回應，一切依法辦理。

顏嘉葦和民進黨雲林縣議員參選人郭佩瑄今天召開記者會「被雲林縣政府『暗蓋』的2.4億光電回饋金」，數十名鄉民大喊「取之台西、用之海口，還我2.4億元」。

對此，雲林縣政府文字回應，相關回饋金補助對象及用途，均符合經濟部產業園區訂定的撥付作業要點，縣府多年積極執行下來，已有效改善沿海鄉鎮基礎建設，並促進當地產業環境、提升在地生活品質。

縣府指出，依據「雲林離島工業區太陽光電開發案電價競標回饋金分配計畫」辦理，明訂回饋金將用在麥寮鄉、台西鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉及北港鎮等沿海8鄉鎮，該分配計畫已獲經濟部產業園區管理局核定同意，程序完備、依法辦理。

郭佩瑄說，台西鄉離島新興區每年逾新台幣2億元光電回饋金，理應提升鄉民生活，卻被雲林縣政府乾坤大挪移亂花，導致台西鄉民未感受到綠能帶來的好處，要求縣府還錢來，落實「取之台西、用之海口」。

顏嘉葦表示，新興區光電廠200多公頃，自112年開始產電，隨著產電效益愈來愈好，地方獲得的回饋金也愈來愈多，但雲林縣府卻把回饋金「暗蓋」，實際用於台西鄉不到1成。

顏嘉葦和郭佩瑄提出3訴求，包括回饋金應要有一半留在台西鄉作為地方發展、每筆回饋金明細公開透明、推動綠能回饋金制度化。

為達成目標，顏嘉葦和郭佩瑄發起「縣長還錢來」的連署，呼籲鄉民團結起來，踴躍連署，討回屬於台西的錢，繁榮地方。

延伸閱讀

雲林縣長選舉 張嘉郡首波政見談教育 劉建國：舊瓶新裝

埔里設掩埋場 投縣府：依法駁回申請

相關新聞

口湖椬梧滯洪池8米大天鵝3日登場 超萌天鵝提前曝光超吸睛

雲林縣首度舉辦天鵝湖嘉年華於4月3日盛大登場，將在口湖鄉有小日月潭之稱的椬梧滯洪池，裝設高達8公尺的大天鵝，並同步在高鐵雲林站、斗六火車站及口湖鄉公所前廣場設置3米高的天鵝藝術裝置，今天超萌的天鵝率先在口湖公所前亮相，馬上引來民眾拍照打卡，縣府歡迎大家把握機會觀賞。

台南歸仁南北發展嚴重失衡 立委議員要中央地方合力改善

台南「歸仁區南北發展嚴重失衡！」台南市議員鄭佳欣今天在歸仁保西代天府開公聽會，邀請中央與地方相關單位與多名里長對談，許多附近民眾到場旁聽，從上午10點多一路開到下午1點過後，鄉親反應也很熱烈。

台西光電場每年回饋金達2億元 地方連署要求回饋透明制度化

雲林縣民進黨議員顏嘉葦和議員參選人郭佩瑄今天聯袂召開記者會，指控全國最大的台西新興綠能園區去年二點四億元回饋金，未能落實回饋台西，除提出三大訴求並將發動「縣長還錢來」連署，期能建立公開透明回饋制度，帶動海口發展。縣府則表示，回饋金均依法辦理。

阿里山烏龍茶拉麵進軍新加坡 登米其林指南推薦餐桌

嘉義縣番路鄉農會攜手米其林指南推薦的新加坡餐飲品牌瓊榮記開發新商品「阿里山青心烏龍茶拉麵」，成功進軍新加坡市場，首度進入當地米其林指南推薦餐廳，拓展東南亞市場里程碑，縣長翁章梁今天與農會總幹事趙幸芳一起參加新加坡封櫃儀式，見證嘉義優鮮品牌走向國際。

6天雜草墓地狂燒92件 雲林林火風險達「最危險等級」

農業部林火風險評估資料顯示，3月31日雲林等7縣市淺山地區已達警告最危險等級。適逢清明掃墓時節，山林用火風險升高，雲林縣山區近日也接連傳出火警，消防人員疲於奔命。縣府今在古坑草嶺山區辦理「森林火災搶救演練」，全面檢視防救災應變能力，縣長張麗善呼籲，星星之火可以燎原，盼民眾共同守護山林。

以公車亭為家還爽喝星巴克愛心餐 志工無奈喊話別再送餐了

嘉義縣民雄鄉東榮國小旁的公車亭，長期遭1人占用並堆放雜物，導致候車民眾、學童避讓，環境髒亂更令地方困擾。民雄鄉公所清潔隊上周三才出動垃圾車清空現場，未料不到1周又恢復原狀，甚至有民眾送來餐點與星巴克咖啡，讓當地志工深感無奈，呼籲大眾別再盲目施捨，以免助長占用行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。