綠營質疑光電回饋金分配不公 雲林縣府：依法辦理

「韋能能源新興電廠」自112年起發電，每年上億元回饋金，民進黨雲林縣議員顏嘉葦等人今天提出回饋金用於在地等3訴求，並發起連署向縣府討錢；縣府回應，一切依法辦理。

顏嘉葦和民進黨雲林縣議員參選人郭佩瑄今天召開記者會「被雲林縣政府『暗蓋』的2.4億光電回饋金」，數十名鄉民大喊「取之台西、用之海口，還我2.4億元」。

對此，雲林縣政府文字回應，相關回饋金補助對象及用途，均符合經濟部產業園區訂定的撥付作業要點，縣府多年積極執行下來，已有效改善沿海鄉鎮基礎建設，並促進當地產業環境、提升在地生活品質。

縣府指出，依據「雲林離島工業區太陽光電開發案電價競標回饋金分配計畫」辦理，明訂回饋金將用在麥寮鄉、台西鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉及北港鎮等沿海8鄉鎮，該分配計畫已獲經濟部產業園區管理局核定同意，程序完備、依法辦理。

郭佩瑄說，台西鄉離島新興區每年逾新台幣2億元光電回饋金，理應提升鄉民生活，卻被雲林縣政府乾坤大挪移亂花，導致台西鄉民未感受到綠能帶來的好處，要求縣府還錢來，落實「取之台西、用之海口」。

顏嘉葦表示，新興區光電廠200多公頃，自112年開始產電，隨著產電效益愈來愈好，地方獲得的回饋金也愈來愈多，但雲林縣府卻把回饋金「暗蓋」，實際用於台西鄉不到1成。

顏嘉葦和郭佩瑄提出3訴求，包括回饋金應要有一半留在台西鄉作為地方發展、每筆回饋金明細公開透明、推動綠能回饋金制度化。

為達成目標，顏嘉葦和郭佩瑄發起「縣長還錢來」的連署，呼籲鄉民團結起來，踴躍連署，討回屬於台西的錢，繁榮地方。