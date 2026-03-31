6天雜草墓地狂燒92件 雲林林火風險達「最危險等級」

農業部林火風險評估資料顯示，3月31日雲林等7縣市淺山地區已達警告最危險等級。適逢清明掃墓時節，山林用火風險升高，雲林縣山區近日也接連傳出火警，消防人員疲於奔命。縣府今在古坑草嶺山區辦理「森林火災搶救演練」，全面檢視防救災應變能力，縣長張麗善呼籲，星星之火可以燎原，盼民眾共同守護山林。

目前正值乾旱期間，農業部林火風險評估系統最新資料指出，除雲林外，彰化、南投、嘉義、台南、高雄及屏東等地，淺山區同樣達最危險等級，提醒民眾掃墓祭祖務必提高警覺，避免引發火警。

雲林縣消防局統計，自去年9月進入旱季以來，降雨不足情形持續，近期雜草與墓地火警有上升趨勢。3月25日至30日，全縣共發生92件火警，較去年同期72件增加約2成。其中古坑淺山地區頻傳竹林火災，由於山區滅火不易，火勢易延燒，單一案件甚至需出動逾2輛12噸水庫車方能撲滅。

古坑草嶺石壁地區今年1月即接連發生兩起森林火警，縣府今採實地、實兵、實況方式進行演練，全面檢視火災通報、指揮調度及地空協同應變能力，提升整體救災效能。

消防局長林文山指出，草嶺地區地形陡峭、林相密集，人車難以進入，救災作業困難度高。今年已新增高壓水槍、繩索等山區救災設備，總經費近百萬元，以強化第一線應變能力。

張麗善表示，森林火災對生態環境與地方發展影響深遠，清明期間山區及公墓周邊用火頻繁，稍有不慎即可能釀災，呼籲民眾落實防火措施，共同守護山林安全與珍貴自然資源。

雲林縣近日雜草墓地火警件數明顯增加，消防隊員疲於奔命。圖／雲林縣消防局提供