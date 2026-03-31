聽新聞
0:00 / 0:00
6天雜草墓地狂燒92件 雲林林火風險達「最危險等級」
農業部林火風險評估資料顯示，3月31日雲林等7縣市淺山地區已達警告最危險等級。適逢清明掃墓時節，山林用火風險升高，雲林縣山區近日也接連傳出火警，消防人員疲於奔命。縣府今在古坑草嶺山區辦理「森林火災搶救演練」，全面檢視防救災應變能力，縣長張麗善呼籲，星星之火可以燎原，盼民眾共同守護山林。
目前正值乾旱期間，農業部林火風險評估系統最新資料指出，除雲林外，彰化、南投、嘉義、台南、高雄及屏東等地，淺山區同樣達最危險等級，提醒民眾掃墓祭祖務必提高警覺，避免引發火警。
雲林縣消防局統計，自去年9月進入旱季以來，降雨不足情形持續，近期雜草與墓地火警有上升趨勢。3月25日至30日，全縣共發生92件火警，較去年同期72件增加約2成。其中古坑淺山地區頻傳竹林火災，由於山區滅火不易，火勢易延燒，單一案件甚至需出動逾2輛12噸水庫車方能撲滅。
古坑草嶺石壁地區今年1月即接連發生兩起森林火警，縣府今採實地、實兵、實況方式進行演練，全面檢視火災通報、指揮調度及地空協同應變能力，提升整體救災效能。
消防局長林文山指出，草嶺地區地形陡峭、林相密集，人車難以進入，救災作業困難度高。今年已新增高壓水槍、繩索等山區救災設備，總經費近百萬元，以強化第一線應變能力。
張麗善表示，森林火災對生態環境與地方發展影響深遠，清明期間山區及公墓周邊用火頻繁，稍有不慎即可能釀災，呼籲民眾落實防火措施，共同守護山林安全與珍貴自然資源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。