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以公車亭為家還爽喝星巴克愛心餐 志工無奈喊話別再送餐了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民雄版「餵養占用者」！男霸占公車亭領星巴克咖啡造成髒亂。圖／翻攝自臉書民雄大小事
民雄版「餵養占用者」！男霸占公車亭領星巴克咖啡造成髒亂。圖／翻攝自臉書民雄大小事

嘉義縣民雄鄉東榮國小旁的公車亭，長期遭1人占用並堆放雜物，導致候車民眾、學童避讓，環境髒亂更令地方困擾。民雄鄉公所清潔隊上周三才出動垃圾車清空現場，未料不到1周又恢復原狀，甚至有民眾送來餐點與星巴克咖啡，讓當地志工深感無奈，呼籲大眾別再盲目施捨，以免助長占用行為。

東榮村張姓志工表示，社會局曾嘗試安置，但該男子僅待幾天便自行離開，回到公車亭生活。張姓志工表示，政府已積極協助，但他仍霸占空間，好不容易清乾淨的環境，因持續有人送餐再次淪陷，腐爛食物更製造臭味與髒亂。該名男子年齡不到60歲，身體健全，應自食其力而非依賴施捨，希望親朋好友互相提醒，不要讓善心變成為難地方的源頭。

社區常見餵養流浪貓狗引發衛生問題，至今仍是地方困擾，如今民雄卻也出現「餵養占用者」的特殊現象。當地居民指出，公車站原是服務大眾的空間，現在卻堆滿棉被、餐盒，甚至影響東榮國小學童上下學的候車安全。張姓志工強調，只要有人持續提供三餐與物資，該人就沒有離開動力，呼籲親友將其帶回照顧。

鄉公所表示，將持續會同相關單位加強勸導與清運。呼籲民眾若想發揮愛心，應透過正式社福管道捐助，隨意提供物資不僅無法解決根本問題，反而衍生環境汙染與占用爭議，造成社區管理上的沉重負擔。

東榮國小公車站遭占用，村長無奈清完又見善心人送星巴克咖啡。圖／張姓志工提供
東榮國小公車站遭占用，村長無奈清完又見善心人送星巴克咖啡。圖／張姓志工提供

星巴克 社會局 志工

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