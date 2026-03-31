死亡車禍頻傳 台南市強化大型車執法與行人安全應對能

台南近期死亡車禍案件頻傳，市府開道路交通安全會報檢討對策。根據統計，今年1至2月A1死亡人數較去年同期減少15人、降幅近45%，整體事故趨勢雖呈下降，但重大事故仍零星發生，交通安全改善仍面臨挑戰。

台南近期接連發生多起死亡車禍，包含東區中華東路陸橋機車騎士遭砂石車輾斃、東山區重機命喪曳引車輪下、歸仁區機車與轎車事故及安定區轎車逆向衝撞機車等，事故型態以機車與大型車碰撞最主，儘管台南今年前兩月交通死亡人數已有下降趨勢，但重大事故仍零星發生，顯示交通安全仍處於改善過程中，如何降低高風險族群與事故型態，已成為市府共同面對的課題。

交通局表示，今年1至2月A1死亡事故較去年同期減少15人、降幅近45%，整體事故趨勢仍有逐步改善，市府將持續透過數據分析、策略精進及落實執行，從工程、教育與執法三面向同步強化用路安全。

此外，交通局也透過會報機制整合資源，將行人優先政策納入「行人安全友善計畫」，建立跨局處協作與定期檢核機制，確保措施有效推動，其中，工程面包含優化標誌標線、增設警示設施及改善路口視距；宣導方面則結合警政與相關單位，加強大型車駕駛對視野死角與內輪差風險認知。

在執法方面，警察局針對大型車事故增加，已強化重點路段與時段取締，鎖定未停讓行人、闖紅燈、超速及分心駕駛等違規行為，並結合數據分析精準部署警力，同時加強駕駛安全教育，降低事故發生。

交通局強調，交通安全需長期累積與持續精進，未來將持續整合資源、精準治理，打造安全友善環境，清明連假期間也將加強交通疏導與安全宣導，提醒民眾遵守交通規則，確保行車平安。