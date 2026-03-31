快訊

男子在新工作停車場「重逢多年未見的浪犬」淚崩：我終於找到你了

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

死亡車禍頻傳 台南市強化大型車執法與行人安全應對能

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市府近期開道路交通安全會報檢討對策，今年前2月整體事故趨勢雖呈下降，然而死亡車禍案件仍頻傳，後續將從工程、教育與執法三面向同步強化交通安全。圖／南市交通局提供
市府近期開道路交通安全會報檢討對策，今年前2月整體事故趨勢雖呈下降，然而死亡車禍案件仍頻傳，後續將從工程、教育與執法三面向同步強化交通安全。圖／南市交通局提供

台南近期死亡車禍案件頻傳，市府開道路交通安全會報檢討對策。根據統計，今年1至2月A1死亡人數較去年同期減少15人、降幅近45%，整體事故趨勢雖呈下降，但重大事故仍零星發生，交通安全改善仍面臨挑戰。

台南近期接連發生多起死亡車禍，包含東區中華東路陸橋機車騎士遭砂石車輾斃、東山區重機命喪曳引車輪下、歸仁區機車與轎車事故及安定區轎車逆向衝撞機車等，事故型態以機車與大型車碰撞最主，儘管台南今年前兩月交通死亡人數已有下降趨勢，但重大事故仍零星發生，顯示交通安全仍處於改善過程中，如何降低高風險族群與事故型態，已成為市府共同面對的課題。

交通局表示，今年1至2月A1死亡事故較去年同期減少15人、降幅近45%，整體事故趨勢仍有逐步改善，市府將持續透過數據分析、策略精進及落實執行，從工程、教育與執法三面向同步強化用路安全。

此外，交通局也透過會報機制整合資源，將行人優先政策納入「行人安全友善計畫」，建立跨局處協作與定期檢核機制，確保措施有效推動，其中，工程面包含優化標誌標線、增設警示設施及改善路口視距；宣導方面則結合警政與相關單位，加強大型車駕駛對視野死角與內輪差風險認知。

在執法方面，警察局針對大型車事故增加，已強化重點路段與時段取締，鎖定未停讓行人、闖紅燈、超速及分心駕駛等違規行為，並結合數據分析精準部署警力，同時加強駕駛安全教育，降低事故發生。

交通局強調，交通安全需長期累積與持續精進，未來將持續整合資源、精準治理，打造安全友善環境，清明連假期間也將加強交通疏導與安全宣導，提醒民眾遵守交通規則，確保行車平安。

台南 機車騎士 交通安全

延伸閱讀

巴士失控連撞18車釀驚魂 產險業籲加保超額責任險分散高額風險

高雄4小時3起重大車禍 自撞、遭輾、被撞飛..3人魂斷道路

台南古蹟東門城圓環成事故熱點 市府將大改造、優化動線

改善道安 闖紅燈累犯需講習 違者最重吊照

相關新聞

7萬人瘋搶嘉市國旅住宿補助 旅館公會喊話業者自律：別先漲價再折抵

嘉義市政府推出「國旅自由行住宿補助」，每房每晚最高可折抵千元，26日開放線上申請後，短短1周已有7萬人登錄，但補助總額僅2千萬元、名額約2萬人，民眾必須4月13日起實際入住，才有資格獲得補助。嘉義市旅館商業同業公會呼籲旅宿業者守住價格誠信。

以公車亭為家還爽喝星巴克愛心餐 志工無奈喊話別再送餐了

嘉義縣民雄鄉東榮國小旁的公車亭，長期遭1人占用並堆放雜物，導致候車民眾、學童避讓，環境髒亂更令地方困擾。民雄鄉公所清潔隊上周三才出動垃圾車清空現場，未料不到1周又恢復原狀，甚至有民眾送來餐點與星巴克咖啡，讓當地志工深感無奈，呼籲大眾別再盲目施捨，以免助長占用行為。

死亡車禍頻傳 台南市強化大型車執法與行人安全應對能

台南近期死亡車禍案件頻傳，市府開道路交通安全會報檢討對策。根據統計，今年1至2月A1死亡人數較去年同期減少15人、降幅近45%，整體事故趨勢雖呈下降，但重大事故仍零星發生，交通安全改善仍面臨挑戰。

台南搶修沙洲 七股憂大自然反撲

台南七股區外海的青山港、網仔寮、頂頭額沙洲長年被侵蝕，去年又連遭丹娜絲、楊柳颱風肆虐，沙洲破口擴大讓西寮社區海水倒灌，市府昨表示，復建工程二月標出後已動工，預計用沙腸袋，將沿海防護強度提升一倍；但地方憂心仍難擋大自然力量。

雲林溪翻轉城市風貌 生態、人文與美食串起斗六新玩法

雲林溪位於雲林縣斗六市中心，早期因城市發展，汙水與廢水大量排放，導致生態功能幾近喪失。雲林縣長張麗善指出，縣府自2016年起著手「雲林溪掀蓋計畫」，營造自然棲地找回原生物種，讓生物多樣性走進城市。如今旅客可沿著雲林溪漫步，走進雲中街紙農書院體驗造紙工藝，或在昭和老屋喝杯咖啡，最後到太平老街老洋樓，享用傳統台味美食。

清明連假台南將湧入返鄉掃墓及旅遊觀光人潮 警規畫交通疏導措施

清明節連續假期自4月3日起至4月6日止，台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施；警方提醒民眾，可多加利用祭祀園區內及周邊的停車場，或是搭乘接駁車前往，務必遵守交通規則，勿違規停車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。