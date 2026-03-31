7萬人瘋搶嘉市國旅住宿補助 旅館公會喊話業者自律：別先漲價再折抵

嘉義市政府推出「國旅自由行住宿補助」，每房每晚最高可折抵千元，26日開放線上申請後，短短1周已有7萬人登錄，但補助總額僅2千萬元、名額約2萬人，民眾必須4月13日起實際入住，才有資格獲得補助。嘉義市旅館商業同業公會呼籲旅宿業者守住價格誠信。

市府指出，此次補助不分平日、假日，每人限申請1次，只要入住嘉義市合法旅宿即可使用。由於補助採「先入住、先使用」方式，目前申請人數已遠超補助名額。面對補助熱潮，嘉市旅館公會喊話，希望在地旅宿業者不要出現「先漲價、再折抵」的情況，避免旅客感受不到實質優惠，甚至影響嘉義市觀光形象。

公會表示，雖然近年人力、原物料與營運成本不斷上升，但若能在補助期間維持價格穩定，更能讓旅客感受到嘉義的誠意。當旅客真正省下1000元住宿費，就有更多預算投入夜市小吃、商圈購物、藝文展覽及在地體驗，不僅能帶動整體消費，也有助於提高旅客再訪意願。

公會也向旅宿業者提出2項呼籲，避免惡意調漲房價、守住價格紅線，以及提高資訊透明度，清楚揭露補助前後房價、適用條件及申請方式，減少消費爭議。

嘉義市近年觀光表現亮眼，去年住宿人次突破217萬人，住宿業營利事業銷售額首度突破30億元。市府規畫結合商圈夜市振興、開嘉市集、咖啡節及中華職棒例行賽等活動，希望藉由住宿補助，讓旅客從「順路來」變成「專程來」。