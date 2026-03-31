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黃偉哲參加英國食品飲料展 見證簽署合作備忘錄

中央社／ 台南31日電
2026英國國際食品飲料展（IFE）30日在倫敦登場，台南市長黃偉哲（中）到場為台南館開幕行銷，並見證鮮饌公司和英國貿易商簽署合作備忘錄。（台南市政府提供）中央社
2026英國國際食品飲料展（IFE）30日在倫敦登場，台南市長黃偉哲（中）到場為台南館開幕行銷，並見證鮮饌公司和英國貿易商簽署合作備忘錄。（台南市政府提供）中央社

2026英國國際食品飲料展昨天起一連3天在倫敦登場，台南市長黃偉哲到場為台南館開幕行銷，且見證鮮饌公司和英國貿易商簽署合作備忘錄，讓台南農漁產品透過英國市場走向全球。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲率團參加英國國際食品飲料展（IFE），這是台南市首次組團到英國參與食品展，以提升台南品牌在英國的能見度。

黃偉哲表示，因應歐洲市場重視健康和有機趨勢，台南主打水果及加工品、水產品，兼具保存和運輸便利性，台南業者也將和英國在地通路商接觸，掌握英國市場需求，期盼通過食品展平台帶動台南食品和觀光產業，在英國創下佳績。

英國國際食品飲料展是英國最大、最具影響力的國際食品飲料展之一，匯聚全球食品品牌、買主與通路商，展會涵蓋新產品發表、趨勢論壇及商務媒合，是進軍英國與歐洲市場的重要平台。

南市府在展會設置台南館，以台灣整體意象為主軸設計展場，融合文化與農業特色，呈現多元風貌，現場將展出台南優質農漁產品和加工品，透過品牌形象塑造與國際行銷推廣，提升台南農產的能見度和商機。

英國 台南 黃偉哲

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