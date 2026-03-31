花生主產地雲林農友注意！害蟲葉蟎、薊馬危害風險高升

台灣落花生正值生育初期，主產地雲林地區監測發現多數花生田害蟲薊馬、葉蟎發生風險逐漸升高。台南區農業改良場呼籲農民及早加強田間管理與預防措施，避免危害擴大影響落花生品質與產量。

農改場指出，葉蟎多棲息落花生葉背吸食汁液。初期葉背會出現細小白色斑點，隨蟲口密度增加斑點逐漸擴大，葉片由黃綠色轉為暗褐色，並可見細絲網產生。嚴重時全株葉片黃化、枯萎、焦枯脫落，植株提早老化、莢果發育不良，影響產量甚鉅。

而薊馬主要危害落花生生育初期及開花期，成、若蟲會銼吸心葉與花器汁液，常見症狀嫩葉皺縮，危害較輕時葉片出現黃斑；嚴重時，葉片扭曲黃化、心梢無法正常展開。進入開花期後，薊馬會轉移至花器危害，影響授粉，進而降低結莢率與產量。

農改場提醒農民薊馬與葉蟎都應及時防治，施藥時應注意噴施葉面、葉背、心葉及花器等部位。薊馬成蟲活動力強，建議選在傍晚防治提升效果。藥劑可參考「植物保護資訊系統」，依所栽培作物選用核准登記藥劑。有用藥或病蟲害管理相關問題，可洽台南區農業改良場植物保護研究室詢問彭瑞菊、蔡小涵、陳盈丞，電話06-5912959轉。