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台南農漁產品英國首度參展 黃偉哲：優質就是本錢

中央社／ 倫敦30日專電
台南市長黃偉哲（中）率團赴倫敦，首度參加英國規模最大的國際食品飲料展（IFE），參展的6家廠商推出（冷凍）果汁和水果、蕎麥製品、茶葉、冷凍水產和相關加工製品等，30日舉行開幕式。中央社
台南市長黃偉哲（中）率團赴倫敦，首度參加英國規模最大的國際食品飲料展（IFE），參展的6家廠商推出（冷凍）果汁和水果、蕎麥製品、茶葉、冷凍水產和相關加工製品等，30日舉行開幕式。中央社

台南市長黃偉哲率團赴倫敦參加英國國際食品飲料展（IFE），今天為台南館揭幕。他告訴中央社，產品本身品質優越，就是台南農漁特產進軍世界的本錢；堅持食品安全、符合各國法規標準，則是穩健立足國際市場的關鍵。

黃偉哲說，最重要的，就是一路堅持「做好本職工作」。

●台南市政府率6廠商　挑戰英國規模最大食品飲料展

IFE是英國規模最大的年度國際食品飲料產業展會，聚焦B2B（企業對企業）交流媒合，今年3月30日至4月1日舉行，參展廠商約1500家，已註冊觀展和參加展會期間各項活動的買主和專業人士多達2萬5000人、橫跨超過90個國家地區。這樣的人氣透露英國在脫歐後，作為國際消費經濟重鎮的產業指標性依然可觀。

台南市政府率領6家廠商，首次在IFE展出，並設立台南館，參展產品包含（冷凍）果汁和水果、果乾、各式蕎麥製品、茶葉、餅乾零嘴，以及冷凍去刺鮮魚和魚丸等各式水產加工製品。

黃偉哲接受中央社採訪時說，參展除了是向各國呈現台南優質產品，更重要的是建構平台，讓廠商可與在地經銷和通路商有較深入、廣大的接觸。

看到今天一開展即人山人海，黃偉哲說，這是好的開始，3天展期將提供寶貴的學習機會和實務經驗。

黃偉哲本月上旬曾率團參加東京食品展（FOODEXJAPAN），交出預估訂單逾5億元的成績單。台灣業界對FOODEX JAPAN已相對熟悉，黃偉哲說，期待台南今年首度挑戰英國IFE，各家廠商即一炮而紅、開出紅盤。

近2年，黃偉哲推廣台南農漁「好物」的足跡遍及日本、澳洲、新加坡、荷蘭和法國。

此次黃偉哲一行人28日晚間飛抵倫敦，29日即展開在地供銷網絡參訪行程，晚間則在駐英國代表姚金祥陪同下，與在英台商等僑界人士餐敘，交流市場觀察和各領域實務經驗，席開7桌，氣氛熱絡。

黃偉哲今天在台南館除了不時關心廠商情況、協助推銷，也前往花蓮縣政府在IFE設置的花蓮館致意。

他告訴中央社，無論是哪個縣市，「都是台灣隊一環」；台灣要成功，在國際上就是得「打群架」、「打團體戰」。

●英國糧倉大林肯郡市長出席為台南館站台　大讚鳳梨美味

不到兩週前才剛訪問台南的英國大林肯郡（Lincolnshire）市長詹金斯（Andrea Jenkyns）今天出席台南館開幕式。

詹金斯曾任英國國會議員、中央政府官員，去年5月就任大林肯郡市長以前，曾任英國國會友台小組副主席，並曾在參加友台小組期間訪台。

她今天在開幕式致詞提到，「台灣值得英國學習之處太多了」。她說，十分期待與台灣更加密切合作，並透露已邀請姚金祥5月訪問大林肯郡，「（黃偉哲）市長，歡迎您也一起來」。

詹金斯說，台灣最令人讚嘆之處是「做成事情」的能力。相較於英國行事屢受層層法規和程序限制，在台灣，彷彿「去做就對了」。

詹金斯笑稱，為了讓英國「重新站起來」，或許英國人該試試讓台灣人擔任領導人5年。

大林肯郡有英國糧倉之稱，供應全英格蘭約30%蔬菜、近20%禽肉，農業產值約占整個英格蘭的12%，同時擁有規模在北半球名列前茅的水產加工產業聚落，近年則致力發展農業科技，涵蓋精準農業以及機器人與人工智慧（AI）應用。

詹金斯訪問台南期間，曾參訪總部位於善化區的國際蔬菜研發機構「亞蔬—世界蔬菜中心」。

她今天接受中央社採訪表示，她率領的訪台團在亞蔬中心及其他地方見證台灣的創新和科技能力。台灣與大林肯郡有許多可合作之處，「若能與台灣簽訂合作備忘錄，就真是太好了」。

詹金斯說，台灣人「敢做、肯做」的態度令她嘆為觀止。擔任國會議員期間，她即是「台灣之友」，如今身為市長，她更期待雙方能在進出口貿易有長遠合作，「我們在許多領域的發展方向其實相當契合」。

問她最喜愛哪樣台灣美食，身為素食主義者的詹金斯說，她很愛台灣的豆腐等豆製品；至於鳳梨，那更是驚人美味，「我從沒吃過如此鮮美多汁、令人垂涎的鳳梨」。

台南館在IFE推廣金鑽鳳梨，大量提供鮮切試吃。

姚金祥告訴中央社，英國有充滿活力、高度發展的食品消費市場，近期對台灣產品的興趣有上升趨勢，這反映台灣產品的品質受肯定與市場機會。

●台英企業簽署合作備忘錄　台南水產進軍英國市場

台南館開幕儀式期間，來自台南的水產及加工品生產供應商「鮮饌」與英國在地進口和供應鏈整合商Cherrain Global簽署合作備忘錄，黃偉哲擔任見證人。

由於英國的食品法規標準嚴格、進口檢驗和行政程序繁瑣，冷凍水產還有冷鏈、保鮮、檢疫等挑戰，台灣目前勇於嘗試進軍英國市場的水產相關業者不多，能否找到具足夠實力與經驗的在地合作夥伴也很重要。此外，還有台英食用習慣與口味偏好差異的問題。

Cherrain Global的通路擴及英國主流中、高端超市與餐廳。執行長Kris Tang告訴中央社，Cherrain Global會視個別品牌與品項特色，為它們選擇最適合的通路，並注重凸顯品牌形象，「我們希望能有更多台灣優質產品進入英國市場，而既然引進，就要好好經營它們」。

據英國商業暨貿易部統計，台英雙邊貨品和服務貿易額穩定成長，一年已達91億英鎊（逾新台幣3800億元）水準。

其中，英國對台貨品出口前5大項目包含「飲品」，但台灣食、飲品或農產品皆未見入列對英貨品出口前5大項目。黃偉哲說，他期待翻轉這樣的局面。

台南 中央社 英國

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