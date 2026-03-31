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台南搶修沙洲 七股憂大自然反撲

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府執行七股區外海沙洲復建工程，拚年底完工， 防護強度將提升一倍。記者謝進盛／翻攝
台南市政府執行七股區外海沙洲復建工程，拚年底完工， 防護強度將提升一倍。記者謝進盛／翻攝

台南七股區外海的青山港、網仔寮、頂頭額沙洲長年被侵蝕，去年又連遭丹娜絲、楊柳颱風肆虐，沙洲破口擴大讓西寮社區海水倒灌，市府昨表示，復建工程二月標出後已動工，預計用沙腸袋，將沿海防護強度提升一倍；但地方憂心仍難擋大自然力量。

南市水利局說明，去年颱風災害後即緊急動用災害準備金二千多萬元進行搶修作業，施作沙腸袋及抽沙養灘，去年初步完成基礎第一層防護，後續再獲水利署核定經費七八○○萬元，辦理「楊柳颱風七股區七股潟湖北潮口災後復建工程」及「楊柳颱風七股區青山港沙洲災後復建工程」，拚年底前完工。

七股潟湖外圍從北到南有青山港、網仔寮、頂頭額沙洲，二、三十年來流失嚴重，導致沙洲高度降低、潟湖淤積陸化，去年丹娜絲颱風帶來狂風巨浪，造成三處沙洲退縮出現破口，隨後八月的楊柳颱風持續造成沙洲破口擴大，嚴重威脅居民生命財產安全。

水利局指出，兩件復建工程，會在沿海岸線施作沙腸袋一四三○公尺，沙腸袋採用雙層堆疊方式，將防護高程提高至五公尺以上，同時將抽取潟湖內淤積土方填築於沙洲人工養灘六萬三千立方公尺，達到潟湖疏濬及沙洲復育效果。

「老是用這種生態工法，恐怕又是功虧一簣」，漁筏業者七股「龍海號」負責人林明德說，根據歷年來經驗證明，最終還是難敵大自然力量反撲，還是主張應該要在沙洲外圍築海堤、堆置消波塊遏止暴潮，但官方始終以因牴觸國家公園法等相關法令無法同意，只能尊重。

陳姓養殖戶表示，盼相關工程早點完工，是否有效，時間就是最好的答案。

水利署 楊柳颱風

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