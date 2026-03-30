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雲林溪翻轉城市風貌 生態、人文與美食串起斗六新玩法

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
雲林縣雲中街文創聚落，是建於日治時代的警察宿舍街區。圖／紙農書院提供
雲林縣雲中街文創聚落，是建於日治時代的警察宿舍街區。圖／紙農書院提供

雲林溪位於雲林縣斗六市中心，早期因城市發展，汙水與廢水大量排放，導致生態功能幾近喪失。雲林縣長張麗善指出，縣府自2016年起著手「雲林溪掀蓋計畫」，營造自然棲地找回原生物種，讓生物多樣性走進城市。如今旅客可沿著雲林溪漫步，走進雲中街紙農書院體驗造紙工藝，或在昭和老屋喝杯咖啡，最後到太平老街老洋樓，享用傳統台味美食。

雲林溪指標動物回歸 化身城市中的生態博物館

張麗善表示，縣府以「滯洪、生態、保育」為核心，於2022年完成雲林溪掀蓋與河岸景觀整治，並提出「親水共生、永續生態、人文廊道、步行城市」四大目標。經過重新整治與生態多樣性保護，雲林溪已蛻變成一座活生生的生態博物館。

小白鷺、翠鳥、紅冠水雞、貢德氏赤蛙、螢火蟲，以及紅尾伯勞、水蛇、斑龜、草花蛇等具指標意義的動物陸續回歸，是居民與旅客們親近自然的休憩去處。此外，全國首座戶外觀察廊道「斗六礫間淨化場」也設於此，適合親子與一般民眾來一場自然親水導覽。

紙農書院走讀雲林溪

位於雲林溪周邊的雲中街文創聚落，過去是建於日治時代昭和12年的警察宿舍街區。在1994年登錄為歷史建築，經縣府翻修後，吸引咖啡廳、手作選物店、手做紙體驗、台灣茶飲進駐，成為今日的文青熱點。

聚落裡的紙農書院，以「工藝支持公益」為理念，取材在地小農提供的農作廢棄纖維，運用藍染、梭織與造紙傳統工藝，帶領遊客親手創作一份有循環再生在地記憶的作品。

在書院工藝師的引導下，遊客步行沿溪而行，一邊除草、一邊認識可作為造紙纖維的野生植物，順帶「護溪」。採集完返回造紙工坊，從花草處理、散漿、抄紙到壓水。最後經過日曬，將獲得一張帶有植物紋理的「雲林溪紙」。除了傳統造紙工藝，書院也提供藍染布包、生態織簾、織畫、日式桌燈等體驗課程。

太平老街美食巡禮　在地消費帶動地方創生

縣府也鼓勵遊客透過在地飲食支持地方店家，實踐地方創生「人流帶動金流」的理念。趁著手工紙日曬的空檔，旅客可步行約五分鐘，走進太平老街享用美食。

老街上的舊式洋樓多採巴洛克式設計，自日治時代興建至今已逾90年歷史，展現獨特的歷史風貌；而蛋飯、肉圓、魷魚嘴焿等在地小吃，則是歷久不衰的經典滋味。

雲林縣雲林溪河道中設計小型生態島，提供紅冠水雞等鳥類停棲、繁殖空間。圖／橙谷景觀規劃設計提供
雲林縣雲林溪河道中設計小型生態島，提供紅冠水雞等鳥類停棲、繁殖空間。圖／橙谷景觀規劃設計提供

雲林縣長張麗善表示，縣府以「滯洪、生態、保育」為核心，於2022年完成雲林溪掀蓋與河岸景觀整治，並提出「親水共生、永續生態、人文廊道、步行城市」四大目標。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善表示，縣府以「滯洪、生態、保育」為核心，於2022年完成雲林溪掀蓋與河岸景觀整治，並提出「親水共生、永續生態、人文廊道、步行城市」四大目標。圖／雲林縣政府提供

雲林縣太平老街燈廊，吸引遊客拍照打卡。圖／聯合報資料照片
雲林縣太平老街燈廊，吸引遊客拍照打卡。圖／聯合報資料照片

紙農書院位於雲林溪周邊的雲中街，以「工藝支持公益」為理念，在工藝師引導下，遊客步行沿溪而行，一邊除草、一邊認識可作為造紙纖維的野生植物，順帶「護溪」。圖／紙農書院提供
紙農書院位於雲林溪周邊的雲中街，以「工藝支持公益」為理念，在工藝師引導下，遊客步行沿溪而行，一邊除草、一邊認識可作為造紙纖維的野生植物，順帶「護溪」。圖／紙農書院提供

雲林溪水綠廊道結合礫間淨化場、透水鋪面、雨撲滿與水草帶，降低水汙染對居民的影響。圖／雲林縣政府提供
雲林溪水綠廊道結合礫間淨化場、透水鋪面、雨撲滿與水草帶，降低水汙染對居民的影響。圖／雲林縣政府提供

雲林紙農書院取材在地小農提供的農作廢棄纖維，帶領遊客親手創作，從花草處理、散漿、抄紙到壓水。最後經過日曬，最後獲得一張帶有植物紋理的「雲林溪紙」。圖／紙農書院提供
雲林紙農書院取材在地小農提供的農作廢棄纖維，帶領遊客親手創作，從花草處理、散漿、抄紙到壓水。最後經過日曬，最後獲得一張帶有植物紋理的「雲林溪紙」。圖／紙農書院提供

張麗善 城市 生態

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