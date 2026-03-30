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清明連假台南將湧入返鄉掃墓及旅遊觀光人潮 警規畫交通疏導措施

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝

清明節連續假期自4月3日起至4月6日止，台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施；警方提醒民眾，可多加利用祭祀園區內及周邊的停車場，或是搭乘接駁車前往，務必遵守交通規則，勿違規停車。

台南市交通警察大隊指出，4月2日預計將有「返鄉潮」，下午5時過後返鄉及下班車潮集中於仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路為交通尖峰，台86快速公路銜接國道1號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道3號關廟交流道會有車流匯流車速較慢情形。

4月3日至5日將有「出遊潮」，上午9時至下午1時各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）車流較多。

另10時至下午4時台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流；在觀光地區部分，下午2時起安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現出遊人（車）潮，且各地停車場停車率高，駕駛朋友應提前做好停車規畫。

4月6日預計有賦歸潮，車潮上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路；預估下午2時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）因應返回工作地的車流多。

此外，4月3日、4日上午9時至下午1時，台南市各墓區、納骨塔等祭祀園區（如南區崇孝塔、南山公墓、新營福園孝思堂、六甲納骨塔、左鎮八德安樂園、南化納骨堂及歸仁納骨堂等）周邊道路及停車場車流將達到尖峰，建議民眾可以分散至其他日期或時段前往祭祀。

安平商圈及周邊景點在連假期間交通管制重點包括：

1.行人徒步區管制措施，每日12時至下午6時實施行人徒步區交通管制，管制期間除公務車輛及當地住戶車輛外，其餘車輛禁止進入。管制範圍包括：延平街、効忠街（安平古堡前）、國勝路（安平路至效忠街）及古堡街全段，以提供遊客安全、舒適之步行空間。

2.替代道路及停車引導措施，安平商圈周邊共計7處停車場，於安平北側經四草大道至安北路與同平路一帶停車（都都房停車場-台南安平古堡站、水景停車場）；東、南側則可由永華路、健康路前往安億路停車（含安億路停車場、水景停車場、運河路第一、二區停車場、城市車旅安平古堡站停車場）。

第四警分局表示，連假期間路況，除了收聽警察廣播電台外，民眾亦可善用台南市交通局提供的「即時路況」、「停車場資訊」及「公車動態」等網路服務，或利用「1968客服專線」及「高速公路1968」App程式查詢。

台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝

台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
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台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局預期返鄉掃墓及旅遊觀光人潮將大量湧入，為維護交通順暢與行車安全，規畫交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝

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