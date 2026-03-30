臺南南山公墓竟變成「垃圾山」
照片取自臺南市政府
臺南市南山公墓近日發現有民眾任意棄置廢棄物，民政局已掌握相關行為人，並依規定移送環保局查處，同時報警依法究辦，以維護公墓環境整潔與管理秩序。因應清明祭祀期間人潮增加，市府同步強化公墓管理作為，除於各主要入口設置紙錢回收箱、推動集中回收外，今年更導入無人機巡檢機制，全面提升巡查效能與防災應變能力。
民政局表示，透過無人機進行高空巡查，可即時掌握公墓範圍內燃燒行為與環境狀況，有效補強傳統人力巡查之不足，提升巡查涵蓋範圍與即時性，可於第一時間發現異常狀況並通報處理，進一步降低火災發生風險。同時也呼籲民眾掃墓祭祀時配合紙錢集中回收，避免露天燃燒造成飛灰飄散，引發大面積火災。
臺南市長黃偉哲指出，公墓環境攸關市容景觀與公共安全，市府對於破壞環境秩序之行為，將採取零容忍態度，依法查處，確保市民生活品質。
副市長兼代民政局局長姜淋煌表示，清明期間推動紙錢回收措施，係希望從源頭減少燃燒行為，降低火災風險，也呼籲民眾配合相關措施，共同維護環境安全。
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