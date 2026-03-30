臺南南山公墓竟變成「垃圾山」

嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛因不滿政府政策限縮，導致合法養殖場經營困難，今天清晨在學者專家與親友協助下，將場內僅存的9隻河口鱷以冰塊「冰封」使其休眠。阮茂盛表示，此舉是為了徹底結束養殖，並預計明天一早將這些鱷魚載往行政院大動作陳情，希望政府正視基層業者的生存權與輔導轉型需求。

2026-03-30 15:40