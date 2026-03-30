2026螢光花泉季 臺南漫遊之旅3/31搶先報名

照片取自臺南市政府

臺南市政府觀光旅遊局將於4月11日至5月3日推出「2026螢光花泉季」，結合楠西在地自然景觀與特色資源，打造春季限定旅遊體驗。黃偉哲市長表示，臺南楠西區擁有豐富的生態與人文特色，不僅適合春季賞花與溫泉體驗，也蘊含深厚的在地文化與特色美食，此次特別搶先推出系列活動中的「漫遊之旅」小旅行，邀請民眾提前規劃春日行程，走入山林、放慢步調，感受臺南獨有的療癒魅力。

觀光旅遊局長林國華表示，本次漫遊之旅由臺南火車站後站出發，以楠西地區特色景點為核心，串聯溫泉、花景與在地業者，規劃2條精選路線、共6梯次，透過多元體驗內容，讓旅客輕鬆走訪山林景點、感受季節限定風貌，並進一步認識地方特色與風土魅力。「漫遊之旅」將於3月31日上午9時開放報名，其他系列活動資訊亦將陸續公告，歡迎民眾把握春季旅遊時機，走訪臺南山區，享受豐富多元的旅遊體驗。

【遊程一】花泉人文體驗之旅（4月11日，共3梯次）

本路線規劃溫泉體驗行程，並參加「2026螢光花泉季」開幕活動，帶領旅客認識龜丹溫泉區多元風貌；另安排於龜丹天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房享用風味餐點。行程亦包含龜丹休閒體驗農園的溫泉泡腳體驗與採果活動，讓民眾親身感受農遊樂趣。另安排走訪鹿陶洋江家聚落，透過導覽了解傳統聚落歷史與生活樣貌；走訪黃金蕎麥探索館，最後前往玉井老街，品嘗消暑的芒果冰，為旅程畫下甜美句點。

【遊程二】花泉漫遊療癒之旅（4月15日、16日、17日，各1梯次）

行程以龜丹溫泉區為主軸，安排溫泉泡腳體驗，讓旅客在山林環抱中放鬆身心；並前往龜丹天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房享用風味餐點，於舒適環境中品味在地料理。接續前往梅嶺大湖桶賞花步道，漫步春日花景，享受自然之美，並安排至「揚梅吐氣」體驗梅子檸檬酵素DIY，深入認識楠西農產特色，接著走訪鹿陶洋江家聚落，透過導覽了解傳統聚落歷史與生活樣貌；隨後延伸至玉井地區，探訪黃金蕎麥探索館及玉井老街，體驗地方產業與悠閒街區氛圍。

本次小旅行名額有限，超值優惠價每人只要899元，報名成功且完成報到者還可獲得活動限定「專屬紀念禮包」（螢花泉亞麻提袋＋在地特色梅），歡迎民眾把握機會，與親友一同來場輕鬆愜意的春日小旅行，走訪楠西山林、賞花泡湯，享受春日悠閒與在地特色體驗。

聚傳媒