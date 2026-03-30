不滿政府政策限縮...嘉義合法鱷魚場結束營運 業者冰封9鱷魚明衝行政院

嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛因不滿政府政策限縮，導致合法養殖場經營困難，今天清晨在學者專家與親友協助下，將場內僅存的9隻河口鱷以冰塊「冰封」使其休眠。阮茂盛表示，此舉是為了徹底結束養殖，並預計明天一早將這些鱷魚載往行政院大動作陳情，希望政府正視基層業者的生存權與輔導轉型需求。

阮茂盛的鱷魚養殖場成立於1982年，當年配合政府發展精緻農業，引進馬來長吻鱷與河口鱷，全盛時期養殖規模多達400隻，是台灣少數合法的鱷魚養殖場。然而近年野生動物保護法規不斷修改，禁止一般民眾將河口鱷當作寵物飼養，也禁止販售，讓養殖場陷入轉型危機。阮茂盛表示，政府沒有一個讓基層遵循的法規，這讓縣政府承辦人員也備受壓力，他無奈地說「別人的孩子死不完？」

今天清晨6、7點，阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁，並出動吊車移置。過程中，因部分鱷魚需解剖成塊冰凍一併帶往北上，池水染成一片血紅。現場除了計畫抗議的鱷魚外，其中2隻將交由學術單位進行解剖研究及製作標本。

阮茂盛去年曾將活體鱷魚載至立法院門口，當時被依違反社會秩序維護法裁罰1萬元，但陳情並未獲得正面回應。今年2月他曾嘗試冰凍鱷魚北上卻因冰塊不足、鱷魚未死而作罷。阮茂盛說，這次乾脆整個結束掉，以達成政府的心願，明天一早要載去行政院，「好好感謝行政院管理有方，才造成今天的結果，達成他們的心願！」

台灣昆蟲館老師柯心平也到場關切，他表示該場是台灣唯一合法繁殖河口鱷的養殖場，業者反映先前召開禁養會議時並未受邀。柯心平認為，不論未來政策走向如何，至少應讓合法業者有發聲機會，對此感到遺憾。現場處理的鱷魚體型皆超過2公尺，最大的長達437公分，即使滿池冰塊但炎熱天氣下鱷魚其實只是活動力減緩，處理過程仍相當驚險。

阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁。記者李宗祐／攝影

業者阮茂盛說，今天將最後9隻都冰封起來，讓其休眠，明天一早要載去行政院。「好好感謝行政院管理有方」。記者李宗祐／攝影

業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影

阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁，並出動吊車移置。記者李宗祐／攝影