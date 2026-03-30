快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿政府政策限縮...嘉義合法鱷魚場結束營運 業者冰封9鱷魚明衝行政院

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導
業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影
業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影

嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛因不滿政府政策限縮，導致合法養殖場經營困難，今天清晨在學者專家與親友協助下，將場內僅存的9隻河口鱷以冰塊「冰封」使其休眠。阮茂盛表示，此舉是為了徹底結束養殖，並預計明天一早將這些鱷魚載往行政院大動作陳情，希望政府正視基層業者的生存權與輔導轉型需求。

阮茂盛的鱷魚養殖場成立於1982年，當年配合政府發展精緻農業，引進馬來長吻鱷與河口鱷，全盛時期養殖規模多達400隻，是台灣少數合法的鱷魚養殖場。然而近年野生動物保護法規不斷修改，禁止一般民眾將河口鱷當作寵物飼養，也禁止販售，讓養殖場陷入轉型危機。阮茂盛表示，政府沒有一個讓基層遵循的法規，這讓縣政府承辦人員也備受壓力，他無奈地說「別人的孩子死不完？」

今天清晨6、7點，阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁，並出動吊車移置。過程中，因部分鱷魚需解剖成塊冰凍一併帶往北上，池水染成一片血紅。現場除了計畫抗議的鱷魚外，其中2隻將交由學術單位進行解剖研究及製作標本。

阮茂盛去年曾將活體鱷魚載至立法院門口，當時被依違反社會秩序維護法裁罰1萬元，但陳情並未獲得正面回應。今年2月他曾嘗試冰凍鱷魚北上卻因冰塊不足、鱷魚未死而作罷。阮茂盛說，這次乾脆整個結束掉，以達成政府的心願，明天一早要載去行政院，「好好感謝行政院管理有方，才造成今天的結果，達成他們的心願！」

台灣昆蟲館老師柯心平也到場關切，他表示該場是台灣唯一合法繁殖河口鱷的養殖場，業者反映先前召開禁養會議時並未受邀。柯心平認為，不論未來政策走向如何，至少應讓合法業者有發聲機會，對此感到遺憾。現場處理的鱷魚體型皆超過2公尺，最大的長達437公分，即使滿池冰塊但炎熱天氣下鱷魚其實只是活動力減緩，處理過程仍相當驚險。

阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁。記者李宗祐／攝影
阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁。記者李宗祐／攝影

業者阮茂盛說，今天將最後9隻都冰封起來，讓其休眠，明天一早要載去行政院。「好好感謝行政院管理有方」。記者李宗祐／攝影
業者阮茂盛說，今天將最後9隻都冰封起來，讓其休眠，明天一早要載去行政院。「好好感謝行政院管理有方」。記者李宗祐／攝影

業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影
業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影

阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁，並出動吊車移置。記者李宗祐／攝影
阮茂盛在專家及親友幫忙下，將大量冰塊丟入池中，讓鱷魚進入休眠狀態後再以膠帶五花大綁，並出動吊車移置。記者李宗祐／攝影

業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影
業者將大批冰塊丟入鱷魚池中讓其休眠，接著五花大綁以膠帶纏繞打包，再用吊車將鱷魚集中。記者李宗祐／攝影

鱷魚 行政院

延伸閱讀

國防部證實：美方同意 海馬士火箭系統展延付款

愛媽集結高喊「餵食不等於飼主」 盼農業部勿修法禁止

曾文水庫外來種入侵 釣客見澳洲龍蝦、擬鱷龜「越釣越離奇」

立委指農產包材飆漲缺貨　盼政府打擊囤積

相關新聞

險開天窗！戰事衝擊供應鏈 大甲媽遶境必經朝聖大橋改建傳缺料危機

中東戰事升溫衝擊全球能源供應鏈，原油與石化原料短缺，連帶使道路工程關鍵材料瀝青嚴重缺貨、價格飆漲。雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程也受波及，原訂3月底完成的東行線，上周因缺料無法完成道路鋪設，廠商緊急調度數日，今傳出好消息，將於4月2日鋪設路面，力拚4月13日大甲媽祖進香起駕前開放單側通車。

不滿政府政策限縮...嘉義合法鱷魚場結束營運 業者冰封9鱷魚明衝行政院

嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛因不滿政府政策限縮，導致合法養殖場經營困難，今天清晨在學者專家與親友協助下，將場內僅存的9隻河口鱷以冰塊「冰封」使其休眠。阮茂盛表示，此舉是為了徹底結束養殖，並預計明天一早將這些鱷魚載往行政院大動作陳情，希望政府正視基層業者的生存權與輔導轉型需求。

星期評論／對準需求 球場營運應交給專業

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用一年多，終於迎來歷史性首場中華職棒例行賽，然而歷經多次缺失改善，球迷仍感受許多硬體問題，更質疑球場以「租用」而非球團認養模式，能對準職業賽事需求？市府應讓營運加速上軌道，別讓「邁向棒球之都」淪為口號。

人氣爆棚！亞太球場迎職棒首戰 球迷反映硬體待優化

台南亞太國際棒球訓練中心昨迎來首場中華職棒例行賽，吸引滿場二萬三千五百人，賴清德總統也進場觀賽，不過球迷點出座位橫向沒可通行走道等，議員要求改善以提升觀賽品質，另，永康火車站湧入大量接駁人潮，球迷也認為，交通便利性仍不足。

阿里山星光婚旅邁入20年 12名佳偶齊聚神木下見證跨國真愛

2026年阿里山星光婚旅於3月28至29日登場，今年邁入第20年，吸引12名佳偶齊聚。參與名單包含曾登上英國達人秀的「神火俠侶」楊立微夫婦，以及遠從烏克蘭而來的情侶，在山林環繞中見證跨越國界的愛情。阿里山國家風景區管理處表示，未來將持續開發夜間旅遊魅力，強化品牌特色，讓阿里山成為國內外旅客心中的浪漫旅遊目的地。

補足台灣史最後一塊拼圖 「雲林縣志」初稿完成將公開閱覽

雲林縣為全台唯一未編纂縣志的縣市，為補足台灣史最後一塊拼圖，縣府自2021年啟動編纂，歷時5年多，集結上百位學者專家的心血，完成總字數逾710萬字的「雲林縣志」，為求內容更臻周延，將於4月7日至27日在全縣20鄉鎮市同步開放公開閱覽，並設置線上查詢與意見回饋機制，廣納各界建言，預計最快10月出版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。